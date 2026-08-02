Rusia acusa a Ucrania de atacar la central nuclear de Zaporiyia y denuncia que un reactor estuvo a metros de ser impactado

Las autoridades instaladas por Rusia en la central nuclear de Zaporiyia denunciaron este domingo que un ataque atribuido a Ucrania estuvo a punto de impactar uno de los reactores de la planta, aunque aseguraron que el incidente no provocó daños al compartimiento del reactor ni generó riesgo de fuga radiactiva.

La denuncia fue realizada por el director general de la corporación estatal rusa Rosatom, Alexéi Lijachov, quien sostuvo que el proyectil alcanzó una galería que conecta las seis unidades de potencia de la central, infraestructura utilizada para el desplazamiento del personal al interior del complejo.

Según explicó, el impacto se produjo “a pocos metros del compartimento del reactor de la Unidad 3”, aunque precisó que no se registró ninguna explosión ni afectaciones directas a los sistemas nucleares de la instalación.

Hasta el momento, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), agencia de las Naciones Unidas encargada de supervisar la seguridad nuclear, no se ha pronunciado sobre el incidente denunciado por Moscú.

La central de Zaporiyia, la mayor planta nuclear de Europa, permanece bajo control ruso desde los primeros meses de la invasión a Ucrania y ha sido escenario de reiteradas acusaciones cruzadas entre ambos países por ataques en sus inmediaciones.

Ucrania reporta ataques contra infraestructura rusa

En paralelo, las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron haber ejecutado nuevos ataques contra instalaciones estratégicas en territorio ruso durante las últimas horas.

De acuerdo con el Estado Mayor ucraniano, uno de los objetivos alcanzados fue una refinería perteneciente a la petrolera estatal Rosneft, ubicada en la región de Saratov, donde el ataque habría provocado un incendio.

Hasta ahora, las autoridades rusas no han confirmado ni comentado oficialmente ese incidente.

Asimismo, Kiev aseguró haber atacado el aeródromo militar de Engels, también en la región de Saratov, una base utilizada por la aviación estratégica rusa, incluidos bombarderos Tu-95, empleados en diversas operaciones durante la guerra.

Por su parte, las autoridades regionales rusas informaron que los ataques registrados en Saratov dejaron dos personas fallecidas y provocaron daños en infraestructura civil, aunque no entregaron mayores detalles sobre los objetivos afectados ni sobre las circunstancias de las víctimas.