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    4 destinos en Perú que debes visitar si eres amante del café, según Harry Neira

    En esta entrevista, el barista, catador, tostador y fundador de Neira Café Lab destaca las características del café peruano y enumera una serie de destinos que recomienda a quienes desean aprender y degustar distintas variedades.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    4 destinos en Perú que debes visitar si eres amante del café, según Harry Neira Cortesía

    El café siempre fue esencial en la vida de Harry Neira. Durante su niñez en el pueblo de Culebreros, en el departamento de Piura, Perú, se inspiró al ver cómo su abuela lo recogía desde el campo familiar.

    Hervía agua sobre leña y lo preparaba en una olla, tras molerlo en un batán de piedra. Después, lo colaba en una tela y lo servía a sus seres queridos.

    “Me generaba una curiosidad enorme cómo podía pasar de estar en un arbolito a estar humeante en una taza en el desayuno”, dice Neira en entrevista con La Tercera.

    Entusiasmado con aprender el proceso, le pidió que le enseñara a tostar y moler café.

    Quería aprender cada uno de los pasos detrás de esas muestras de cariño, de lo que describe como parte del “amor de abuela”.

    4 destinos en Perú que debes visitar si eres amante del café, según Harry Neira Cortesía

    Los granos molidos, el pan recién horneado por ellos, su abuelo llevando la leche fresca de las vacas para hacer queso y las gallinas poniendo huevos alrededor de la casa son parte de los momentos que lo llevaron a dedicar su vida a la cocina —la carrera que estudió— y particularmente al café.

    Neira es uno de los mayores representantes del barismo peruano y una de las voces más destacadas en dar a conocer el café de su país en el extranjero.

    Es barista, catador, tostador y fundador de Neira Café Lab, firma especializada en café de origen que cuenta con más de una decena de locales en Perú y que ofrece más de 25 variedades de cafés peruanos, provenientes de diferentes productores y procesos.

    4 destinos en Perú que debes visitar si eres amante del café, según Harry Neira HANDREZ GARCIA GONZALES

    Afirma que respetan el arduo trabajo de los productores y que ellos son los responsables del 60% de la calidad de los cafés. El otro 40% está en manos de su equipo, en el tostado con precisión y en la disciplina para mantener la consistencia en los sabores.

    “Perú produce café desde el norte, arrancando en Piura, hasta Puno, en el sur del país. Se trata de toda la parte que llamamos ceja de la selva, que está pegada a la cordillera. Toda esa extensión es productora”, dice Neira.

    Y agrega: “Las distintas regiones producen cafés bastante diferentes. Diría que lo que caracteriza al café peruano es justamente su diversidad de sabores“.

    “Puedes probar uno del norte y es diametralmente distinto a uno del sur, lo mismo si pruebas uno del centro. Vas encontrando diferencias bien marcadas que hacen que el café peruano tenga una personalidad difícil de encuadrar en una palabra o en una frase”.

    4 destinos en Perú que debes visitar si eres amante del café, según Harry Neira Cortesía

    Si bien, reconoce que algunas variedades también se pueden encontrar en otros países, destaca que “al estar en suelo peruano, que es muy rico y potente para el café, estas mismas crecen con características y con un carácter distinto”, que no se puede encontrar en otros territorios.

    “El café peruano tiene una identidad propia”, enfatiza Neira, quien en 2021 también empezó N Coffee Studio, un proyecto de asesoría para quienes desean entrar al negocio del café.

    En conversación con La Tercera, recomienda una serie de destinos en Perú que prometen conquistar a los amantes del café.

    Su selección se basó en escoger uno del norte, uno del centro y otro del sur del país.

    Asimismo, sugirió visitar alguno de los locales de Neira Café Lab en Lima, para degustar una selección de cafés de las distintas regiones de Perú.

    4 destinos en Perú que debes visitar si eres amante del café, según Harry Neira agoisfoto

    1. Cajamarca

    —Cajamarca está en el norte de Perú, en una región con muy buena accesibilidad. Es ahí donde están las cooperativas más grandes y, por ende, más organizadas de café de especialidad.

    2. Villa Rica

    —Villa Rica está en Pasco, en el centro del país. Ahí hay productores que han empezado a producir café de especialidad. Tienen mucha experiencia y fueron los primeros que trajeron variedades, como el Geisha, por ejemplo, que lo trajeron de Etiopía, y otros de Panamá.

    Ahí hay una productora con la que trabajamos nosotros, Marleny Romero, que es una genia del café. En su zona, ella es la que impulsa que se vayan involucrando en el café. Es como un ente rector de la especialidad en Villa Rica.

    4 destinos en Perú que debes visitar si eres amante del café, según Harry Neira Cortesía

    3. Cusco

    —A Cusco, en el sur del país, hay que ir de todas maneras. Y además conocen Machu Picchu.

    Recomiendo visitar una organización que se llama Valle Inca, que la lidera Prudencio Vargas. Él agrupa a productores de Ocobamba, Yanatile y toda la zona de Quebrada Honda. Es de las personas que más ha recorrido Cusco para buscar especialidad y es quien ha articulado que los productores estén organizados y tengan la calidad que tienen hoy.

    4 destinos en Perú que debes visitar si eres amante del café, según Harry Neira HANDREZ GARCIA GONZALES

    4. Lima

    —Todos los destinos que he mencionado son recomendados para aprender y degustar el café peruano, pero si quieres algo más acotado o concluyente a nivel de experiencia, en Neira Café Lab también los podemos recibir.

    Tenemos café de todas las regiones que he nombrado. Hay grupos que nos visitan y que les entregamos la experiencia de cafés de Perú: probamos café del norte y lo explicamos, luego lo mismo con los del centro y del sur. Cada café representa un origen y una historia.

    Esto es más acotado, para quienes no pueden viajar por las distintas zonas del país. Si están en Lima y quieren sumergirse en cafeína, acá estamos.

    Nuestro propósito es que el mundo se enamore del café peruano. Decimos que nuestros espacios son pasarelas del café peruano. Los hemos diseñado como tal, para que tú puedas conocer todo lo que tenemos a nivel de Perú y sus cafés.

    Somos felices al recibirlos y al seguir cumpliendo ese objetivo: que más gente tenga café peruano en sus mesas.

    Lee también:

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