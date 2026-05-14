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    Colo Colo se extravía en Coquimbo y ya no depende de sí mismo para avanzar en la Copa de la Liga

    El Cacique podía asegurar su paso a las semifinales con un triunfo. Pero estuvo lejos de optar a aquello. Los piratas, en el primero de los tres partidos que tendrán en siete días, vencieron por 1-0 y quedan líderes en el grupo A. Ofensivamente, el equipo de Fernando Ortiz no fluyó en el Sánchez Rumoroso.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Colo Colo perdió con Coquimbo Unido y ahora no depende de sí mismo para clasificar. CRISTIAN SILVA/PHOTOSPORT

    Colo Colo tenía su primer match ball en la Copa de la Liga. Este miércoles se puso al día en la nueva competencia del fútbol nacional. Si derrotaba a Coquimbo Unido, en el puerto pirata, timbraba su pasaje a semifinales. Lo concreto es que no estuvo ni cerca de suceder. Con el libreto de siempre, los piratas hicieron su labor, ganaron 1-0 y desplazan a su rival en el grupo A.

    Pese a que se trataba de un duelo directo, ambos elencos optaron por modificaciones y no alinearon de entrada a su contingente más titular. En el caso de Fernando Ortiz, no pudo contar con Maximiliano Romero, lesionado. Mientras que Javier Correa y Arturo Vidal fueron a la banca. El tridente ofensivo del Cacique fue Sub 21: Marchant a la derecha, Cuevas en el centro, y Hernández por la izquierda. Y en el banquillo, esperaba su oportunidad Franco Garrido Caszely, nieto del máximo ídolo albo. No ingresó.

    Lo apretado e intenso del calendario no le daba más remedio a Hernán Caputto que tener que mover fichas. Este partido fue el primero de tres que tendrá en siete días, todos los torneos distintos (viernes por la Liga de Primera y martes, en la Copa Libertadores). Esta mixtura le abrió la puerta, por ejemplo, a Lucas Pratto para ser el 9.

    El primer tiempo fue de dominio repartido. Tanto piratas como caciques contaron con tramos de partido donde eran más que el rival, aunque nada contundente. El tránsito de los 45′ iniciales fue volátil. En este sentido, el campeón chileno partió acelerado, presionando alto. Aún así, la primera chance fue de la visita. Los zagueros locales terminaron bloqueando dos veces remates al marco.

    Después sucedió el tramo donde Colo Colo tomó la manija y la participación de Felipe Méndez se hizo importante, como el “enlace”. Desde su demarcación como interior, el ex Unión Española era un valor que le permitía elaborar a los albos. La chance más concreta fue en los 11′, con un casi gol olímpico de Tomás Alarcón. Diego Sánchez rechazó desde la línea de meta. Respecto a los externos, Leandro Hernández era más activo que Francisco Marchant.

    A los dos le faltaba mayor precisión en el tramo final, para cerrar las jugadas. Como el tránsito del juego era repartido, Coquimbo mejoró sensaciones y encontró la llave gracias a una de sus herramientas favoritas: la pelota detenida. En los 35′, córner de Cabrera y aparece por el segundo palo Luis Riveros, quien cabecea y anota el 1-0. El golero Maureira quedó a medio camino. Parecía que salía, pero no.

    ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Por segundo partido consecutivo, Colo Colo debía remontar un marcador adverso. Para darle un refresh, el técnico Ortiz hizo ingresar a Lautaro Pastrán en el segundo lapso, por Madrid. Salió en el complemento con un 4-2-3-1, sosteniendo a un Yastin Cuevas desasistido. Al joven ariete no le llegaban balones con ventaja. Además, contaba con la férrea custodia de Fernández o Gazzolo.

    Coquimbo decidió ponerse el overol, concentrándose en su terreno y saliendo con velocidad en caso de contragolpe. Lucas Pratto era el más adelantado, básicamente jugando de espaldas para aguantar y descargar. No tuvo complejos en cederle la posesión a Colo Colo. Los albos estaban carentes de claridad. Tampoco le daban otro ritmo a los avances. Pasada la hora de partido, Ortiz metió a Correa por Hernández. Durante poco rato se dio el doble 9, porque Cuevas sería reemplazado por Arturo Vidal.

    Los aurinegros se concentraron en sostener la ventaja, ante unos albos inconexos y de escaso juego por las bandas. Tanto los laterales como los extremos aportaban poco en faceta ofensiva. Un ejemplo de esto fue que Jeyson Rojas y Diego Ulloa fueron reemplazados a 10′ del final, por Matías Fernández y Cristián Riquelme, respectivamente. Una de las pocas que generó la visita fue un remate de Vidal, desviado, en los 84′.

    Se dio vuelta el grupo A. Ahora es Coquimbo Unido el líder con 11 puntos y tiene la primera opción para pasar a semifinales. Colo Colo es segundo con 10. En la última jornada, el Cacique visita a Huachipato. Sí o sí, tendrá que esperar por un desliz pirata (visitará a Concepción) para optar a la clasificación.

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