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    Al menos 12 muertos en continuos ataques de Israel contra Nabatiyé, en el sur de Líbano

    Los bombardeos se registraron en territorio libanés pese al alto el fuego en vigor y un día antes del nuevo encuentro entre delegaciones de Beirut y Jerusalén en Estados Unidos.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Restos y escombros en una vivienda en Nabatiyé, en el sur de Líbano, tras ataques israelíes. Foto: Europa Press/Contacto/Marwan Naamani.

    Al menos 12 personas murieron y otras siete resultaron heridas a causa de distintos ataques perpetrados por el Ejército israelí contra el distrito de Nabatiyé, en el sur de Líbano, pese al alto el fuego en vigor y un día antes del nuevo encuentro entre delegaciones de ambos países en Estados Unidos.

    Entre las víctimas se cuentan el matrimonio compuesto por Ihab Farhat y Hanan Ziur y sus tres hijos, quienes fallecieron a causa de un bombardeo de las fuerzas israelíes contra su vivienda, que quedó completamente destruida, en el municipio de Arab Salim.

    Fruto de esa misma ofensiva resultaron heridas al menos siete personas, según informó la agencia de noticias libanesa NNA, si bien no especificó si eran familiares de los fallecidos.

    En la localidad de Rumin, otro ataque mató a tres de sus pobladores, un hombre identificado como Nader Maki y sus dos hijos, mientras que su esposa resultó herida de gravedad.

    En tanto, en el municipio de Al Namiriya las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) lanzaron un bombardeo que mató a cuatro personas: dos hermanas identificadas como Amina y Mariam Hashem, y a un matrimonio que se había desplazado a esa localidad desde Al Sharqiya precisamente a causa de los atentados israelíes.

    El Ministerio de Sanidad libanés elevó este mismo miércoles a 2.896 fallecidos y 8.824 lesionados el total de víctimas por los ataques israelíes contra su territorio desde el pasado 2 de marzo. La tregua alcanzada el pasado 17 de abril y extendida posteriormente no ha impedido los bombardeos de Israel ni el lanzamiento de proyectiles por parte del partido-milicia chií Hezbolá.

    Más sobre:LíbanoNabatiyéIsraelAtaquesMuertosHeridosMundo

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