La molestia con el arbitraje de un expulsado Fernando Ortiz: “Yo no soy quién puede juzgar, pero todos sabemos qué sucede”

Colo Colo no pudo resolver los problemas que le planteó Coquimbo Unido. En un duelo pendiente de la fecha 4 de la fase de grupos de la Copa de la Liga, el Cacique cayó por la cuenta mínima ante los Piratas en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Sobre el final del partido, la temperatura dentro de la cancha subió y varios jugadores de ambos planteles se encararon. Más allá de que no hubo una jugada determinante respecto al arbitraje, en los de Macul terminaron molestos con el desempeño Gastón Philippe Noriega.

De hecho, Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, fue expulsado una vez finalizado el encuentro por ir a reclamarle, aunque cabe destacar que el referee ya le había mostrado amarilla. Al ser consultado por la actuación del juez, el estratega argentino lo criticó, aunque sin entrar en detalles: “Yo no soy quien puede juzgar la labor del arbitraje, pero todos sabemos qué sucede”.

Molesto y cortante

La cara de enojo de Ortiz era evidente en el momento en que respondió las preguntas luego de la derrota. Sobre los motivos de la victoria de Coquimbo, dijo “metieron el gol, nosotros no metimos el gol”. Luego, complementó: “Más allá del gol, siempre intentamos. Nos con una pelota parada que sabíamos que era la única manera que tenían de concretar”.

Por último, sobre cómo se revierte esta situación, declaró: “Tengo plena confianza en todos los jugadores. Esto se revierte dando vuelta la página, trabajando, porque el domingo tenemos una revancha”.

Curiosamente, al mismo tiempo que Ortiz estaba hablando, Joaquín Sosa y Manuel Fernández se estaban encarando en la entrada del túnel rumbo a camarines.

Foto: Photosport

La alegría de Caputto

En tanto, Hernán Caputto, que terminó el compromiso sin voz de tanto gritar, mostró su conformidad: “Este tipo de partidos son así, en duelos anteriores habíamos quedado con gusto a poco (con Colo Colo). Lo ganamos bien, tenemos que recuperarnos, tenemos un plantel y eso me gusta. Seguimos siendo competitivos”.

“Pudimos taparles las líneas, sabíamos que íbamos a tener ocasiones. Fue un partido durísimo, no tenemos días libres hace tiempo, los muchachos son unos gladiadores. Teníamos que presionar, sobre todo en el primer tiempo. Mantuvimos la esencia del equipo independiente de quién juegue”.