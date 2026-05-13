En vivo: Colo Colo visita a Coquimbo en busca de una victoria que lo clasifique a las semifinales de la Copa de la Liga
El Cacique tiene la primera opción para quedarse -de manera anticipada- con el boleto a la siguiente fase. Para ello, debe obtener los tres puntos en el Sánchez Rumoroso. Sigue aquí todos los detalles del partido.
Actualiza el relato
Coquimbo U. 1-0 Colo Colo
Prueba Colo Colo
55′. Marchant busca desde fuera. Elevado.
El único gol del partido
Tiro al arco
52′. Méndez encara y le pega. Suave a las manos de Sánchez.
Le pega Pastrán
51′. El volante albo tuvo la chance. Rechaza el portero pirata.
La tabla al minuto
Con este resultado, Coquimbo es líder con 11 puntos y Colo Colo se queda con 10. Todo se definirá en la última fecha.
Cambio en Colo Colo
45′. Pastrán reemplaza a Madrid en los albos.
Comienza el segundo tiempo
Coquimbo no presenta variantes para el complemento.
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Termina el primer tiempo
Coquimbo, con esta victoria, se queda con el liderato del Grupo A.
Se lo pierde Coquimbo
45′+1′. Cabrera entra solo. Le pega. Ese balón le sacó pintura al poste.
Descuentos
45′. Se agregaron 3 minutos a este primer tiempo.
Tiro libre
40′. Marchant cobra una falta en favor de Colo Colo. Elevado.
Lo celebran los Piratas
El gol de Coquimbo
35′. Tiro de esquina al segundo palo. Cabecea Rivero hacia abajo. Y marca la apertura de la cuenta.
Goooooooooooool de Coquimbo
Casi sorprende
32′. Marchant tira un centro. Se va en dirección del arco. Y casi se mete en el segundo palo de Coquimbo.
Tabla al minuto
Con este empate, Colo Colo llega a 11 puntos y Coquimbo a 9. Todo se definiría en la última fecha.
Era buena
23′, Rivero busca una pared. Pero el pase es muy largo y se aborta la opción de Coquimbo.
Sale Sánchez
20′. Pase para Cuevas. Entra solo. El portero de Coquimbo es rápido y se queda con el balón.
Tiro al arco
12′. Madrid le pega desde fuera. Responde el arquero de Coquimbo.
Casi olímpico
11′. Un córner albo casi se mete en el arco de Coquimbo. Notable Sánchez.
Duda Sánchez
9′. El portero de Coquimbo no puñetea ni la toma. La saca desesperadamente la defensa pirata.
Tiro albo
4′. Alarcón remata desde fuera. La saca un defensa pirata cuando ese balón se metía en el arco.
Primera aproximación
2′. Chandía intenta un centro para Coquimbo. Saca la defensa alba.
Comienza el partido
Coquimbo Unido y Colo Colo ya juegan por la Copa de la Liga.
Sin Correa ni Vidal
Equipo mixto presenta Coquimbo
Lesionados en Colo Colo
Maximiliano Romero y Claudio Aquino no viajaron a Coquimbo.
El puntaje
Colo Colo tiene 10 puntos en el Grupo A y Coquimbo Unido tiene 8 unidades. Pese a que queda una fecha, si los albos ganan pasan a semifinales.
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