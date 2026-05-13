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    EN VIVO

    En vivo: Colo Colo visita a Coquimbo en busca de una victoria que lo clasifique a las semifinales de la Copa de la Liga

    El Cacique tiene la primera opción para quedarse -de manera anticipada- con el boleto a la siguiente fase. Para ello, debe obtener los tres puntos en el Sánchez Rumoroso. Sigue aquí todos los detalles del partido.

    Colo Colo visita a Coquimbo por la Copa de la Liga. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Actualiza el relato

    Coquimbo U. 1-0 Colo Colo

    Prueba Colo Colo

    55′. Marchant busca desde fuera. Elevado.

    El único gol del partido

    Tiro al arco

    52′. Méndez encara y le pega. Suave a las manos de Sánchez.

    Le pega Pastrán

    51′. El volante albo tuvo la chance. Rechaza el portero pirata.

    La tabla al minuto

    Con este resultado, Coquimbo es líder con 11 puntos y Colo Colo se queda con 10. Todo se definirá en la última fecha.

    Cambio en Colo Colo

    45′. Pastrán reemplaza a Madrid en los albos.

    Comienza el segundo tiempo

    Coquimbo no presenta variantes para el complemento.

    Sigue nuestras redes

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    Termina el primer tiempo

    Coquimbo, con esta victoria, se queda con el liderato del Grupo A.

    Se lo pierde Coquimbo

    45′+1′. Cabrera entra solo. Le pega. Ese balón le sacó pintura al poste.

    Descuentos

    45′. Se agregaron 3 minutos a este primer tiempo.

    Tiro libre

    40′. Marchant cobra una falta en favor de Colo Colo. Elevado.

    Lo celebran los Piratas

    El gol de Coquimbo

    35′. Tiro de esquina al segundo palo. Cabecea Rivero hacia abajo. Y marca la apertura de la cuenta.

    Goooooooooooool de Coquimbo

    Casi sorprende

    32′. Marchant tira un centro. Se va en dirección del arco. Y casi se mete en el segundo palo de Coquimbo.

    Tabla al minuto

    Con este empate, Colo Colo llega a 11 puntos y Coquimbo a 9. Todo se definiría en la última fecha.

    Era buena

    23′, Rivero busca una pared. Pero el pase es muy largo y se aborta la opción de Coquimbo.

    Sale Sánchez

    20′. Pase para Cuevas. Entra solo. El portero de Coquimbo es rápido y se queda con el balón.

    Tiro al arco

    12′. Madrid le pega desde fuera. Responde el arquero de Coquimbo.

    Casi olímpico

    11′. Un córner albo casi se mete en el arco de Coquimbo. Notable Sánchez.

    Duda Sánchez

    9′. El portero de Coquimbo no puñetea ni la toma. La saca desesperadamente la defensa pirata.

    Tiro albo

    4′. Alarcón remata desde fuera. La saca un defensa pirata cuando ese balón se metía en el arco.

    Primera aproximación

    2′. Chandía intenta un centro para Coquimbo. Saca la defensa alba.

    Comienza el partido

    Coquimbo Unido y Colo Colo ya juegan por la Copa de la Liga.

    Sin Correa ni Vidal

    Equipo mixto presenta Coquimbo

    Lesionados en Colo Colo

    Maximiliano Romero y Claudio Aquino no viajaron a Coquimbo.

    El puntaje

    Colo Colo tiene 10 puntos en el Grupo A y Coquimbo Unido tiene 8 unidades. Pese a que queda una fecha, si los albos ganan pasan a semifinales.

    Buenas noches

    Bienvenidas y bienvenidos a una nueva transmisión de El Deportivo de La Tercera.

    Más sobre:Colo ColoCoquimboCoquimbo UnidoCopa de la LigaColo Colo vs CoquimboFútbolCampeonato Chileno

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