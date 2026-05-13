En vivo: Colo Colo visita a Coquimbo en busca de una victoria que lo clasifique a las semifinales de la Copa de la Liga

⚽💛🏴‍☠️ EL BARBÓN GOLPEÓ PRIMERO



El Pirata desató los festejos en el Sánchez Rumoroso, luego que Luis Riveros se elevara más que todos y anotara la apertura de la cuenta de Coquimbo Unido frente a #ColoColo, en este #MatchdayMiércoles.



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