El doble tapadón de Diego Sánchez para Coquimbo tras un polémico penal cobrado a Platense en Argentina

Coquimbo Unido se mantiene con vida en Argentina. Por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el Pirata visita a Platense. A los 80′, caían por 1-0 y los locales hilvanaron un intrascendente ataque que ni siquiera terminó con un tiro al arco, pero con dos futbolistas del Calamar caídos, uno en el área y otro afuera. Juan Benítez ni siquiera había sancionado infracción.

Sin embargo, el VAR llamó al árbitro y le mostró un toque en la rodilla del atacante de Platense. Sin mirar demasiadas repeticiones, Benítez revirtió su cobro inicial y sancionó la pena máxima, ante la incredulidad de Coquimbo.

Frente a la pelota se puso Guido Mainero. Diego Sánchez le pegó en la espalda antes de ir a posicionarse en el arco. El atacante tomó aire, disparó a la izquierda del Mono, como le apodan, quien se lanzó hacia ese mismo lado y atajó el balón. Pero el rebote le quedó a Nicolás López, que definió de primera y exigió otra vez al arquero a poner el cuerpo y sacar la pelota, con una reacción espectacular.