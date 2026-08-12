Trump anuncia la salida de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, habla durante la conferencia de prensa diaria en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, el 19 de junio de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este miércoles la salida de su gabinete de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien pasará a formar parte de sus asesores externos.

“Nuestra maravillosa secretaria de prensa de la Casa Blanca, y una de mis colaboradoras de mayor confianza, Karoline Leavitt, dejará su cargo a finales de mes para poder pasar más tiempo con sus preciosos hijos pequeños y su familia, ¡una decisión que comprendo y respeto plenamente!”, ha indicado en sus redes sociales.

Our wonderful White House Press Secretary, and one of my most trusted aides, Karoline Leavitt, will be departing her role at the end of the month so she can spend more time with her beautiful young children and family, a decision I totally understand and respect! Karoline will… pic.twitter.com/i2SQvUsNT5 — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 12, 2026

El mandatario ha precisado que Leavitt abandona el cargo pero pasa a desempeñarse como “una de (sus) principales asesoras externas y una voz influyente dentro del Partido Republicano” de cara a las elecciones de mitad de mandato previstas para noviembre.

Trump ha destacado el liderazgo “auténtico” de su ya exportavoz dentro de la Casa Blanca, así como su trabajo “fenomenal por la justicia y la libertad” y, en particular su “histórica campaña de reelección de 2024”.

Leavitt, por su parte, ha agradecido al inquilino de la Casa Blanca por elegirla para un cargo del que ha dicho ha sido un “honor y la aventura de toda una vida”.

Serving as the White House Press Secretary over the past year and a half has been the honor and adventure of a lifetime. I am incredibly grateful to President Trump for granting me so many extraordinary opportunities, such as working in the West Wing and spending countless hours… https://t.co/4jyW61DGGh pic.twitter.com/xny1yccuBn — Karoline Leavitt (@karolineleavitt) August 12, 2026

Ya en su cuenta personal de redes sociales, ha confirmado el motivo de su salida, una decisión que ha calificado de “agridulce”, alegando que “después del nacimiento de mi hija, he sentido en mi corazón que no puedo ser la mejor mamá que mis dos pequeños hijos merecen mientras dedico el tiempo, la energía y la atención constantes que requiere la Portavocía de la Casa Blanca”.

Asimismo, ha informado de que ha accedido, a petición de Trump, a ejercer como “su principal asesora desde fuera”, al tiempo que ha asegurado que continuará su defensa “firme” del movimiento MAGA y del Partido Republicano.

“Nuestro país enfrenta una amenaza existencial de un Partido Demócrata cada vez más extremista que busca destruir todo lo grande de América, y creo que es incumbencia de todos nosotros que nos preocupamos por este país luchar contra esa amenaza. Mi lucha está entrando en una nueva fase, pero está lejos de terminar”, ha manifestado.