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    Después de 121 años, España vivió un eclipse solar total

    En medio de la temporada estival, miles de españoles se trasladaron a la franja en la que se observó totalmente el fenómeno astronómico. En una coincidencia excepcional, para 2027 se espera otro eclipse solar total y un eclipse anular en 2028 en ese país.

    Bastián DíazPor 
    Bastián Díaz
    El toro de Osborne de Calatayud durante el eclipse solar total, el 12 de agosto de 2026, en Zaragoza, Aragón (España). Foto: Jesús Hellín/Europa Press Jesús Hellín / Europa Press

    España vivió este miércoles, después de 121 años, el entusiasmo alrededor de un eclipse solar total. El fenómeno astronómico se saltó la Península Ibérica durante varias generaciones, pero entre 2026 y 2028 el territorio vivirá una “triada de eclipses”.

    Una persona durante el eclipse solar total, el 12 de agosto de 2026, en Lugo, Galicia (España). Foto: Carlos Castro/Europa Press Carlos Castro / Europa Press

    El eclipse tapó totalmente el Sol en una franja que cruza España de oeste a este, entrando por Galicia y atravesando Asturias, Castilla y León, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Aragón, Cataluña, la Comunidad Valenciana, el norte de Castilla-La Mancha y Baleares. Así, Zaragoza fue considerada una de las ciudades en mejor posición para ver el fenómeno.

    El eclipse provocó un frenesí de turistas que se lanzaron a la ruta en busca del mejor punto para contemplar el fenómeno, que duró 1 minuto y medio en la oscuridad más total. En tanto, la industria hotelera aprovechó, y el promedio de una noche en ciudades como Soria o Teruel superó los 500 euros.

    Vista del Sol durante el eclipse solar total, el 12 de agosto de 2026, en A Coruña, Galicia (España). Foto: Agostime/Europa Press Agostime / Europa Press

    Desde el gobierno español tenían previsto que hasta 1,5 millones de personas se desplazaran hacia la “franja de totalidad”, donde se esperaba que el eclipse debía oscurecer todo. Debido a estas previsiones se desplegó un dispositivo especial de seguridad, formado por 9.400 agentes de la Policía Nacional y 24.000 de la Guardia Civil. Asimismo, en algunas áreas se impusieron restricciones en la circulación.

    Considerando que el eclipse coincide con las vacaciones de gran parte de los españoles, en pleno verano, hubo mucho movimiento en la península. Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa estimaba que el 8,4% de las personas que planeaban ver el eclipse se desplazaron de su provincia de residencia.

    El eclipse solar total desde Zaragoza.

    Al menos para España, se trata de un asunto que el azar ha hecho más escaso: hasta hoy no había nadie vivo que hubiera podido observar un eclipse solar de estas características, ya que el último eclipse total que se vislumbró en el país fue el 30 de agosto de 1905.

    En aquella ocasión, el rey Alfonso XIII se dirigió a la ciudad de Burgos, donde se concentró gran aporte de la alta sociedad española para admirar el fenómeno astronómico. “La presencia del Rey fue un acicate; de eso no cabe duda. De hecho, tal y como apunta el Ayuntamiento de Burgos, se organizaron trenes especiales para poder desplazarse hacia la ciudad. Personas procedentes de Madrid, Bilbao, Vitoria, Valladolid o Irún no quisieron faltar a la cita”, recuerda Vozpópuli.

    Vista del skyline de Madrid durante el eclipse solar total, el 12 de agosto de 2026. Foto: César Vallejo Rodríguez/Europa Press César Vallejo Rodríguez / Europa Press

    A pesar del frenesí provocado por el eclipse de este 12 de agosto, los españoles tendrán dos oportunidades más para observarlo, en lo que será una coincidencia excepcional: una tríada astronómica sin precedentes, con los eclipses solares totales de 2026 y del 2 de agosto de 2027 y el eclipse anular del 26 de enero 2028, cuando la Luna cubrirá una parte del Sol y dejará a la vista un anillo de luz alrededor del satélite.

    Al respecto el director del Parc Astronòmic de Pujalt y director del Observatori de Pujalt, Josep Maria Llenas, explicó a La Vanguardia: “No es usual que haya tres eclipses seguidos en un mismo punto de la Tierra”. A su parecer, el eclipse más interesante y excepcional será el del 2 de agosto del año próximo.

    “El eclipse de hoy se podrá observar a última hora de la tarde, lo que dificulta su observación al encontrarse cerca del horizonte, en plena puesta de Sol. El eclipse total de 2027 sucederá en pleno mediodía y será el más largo del siglo, con una media de seis o siete minutos de duración”, indica Llenas.

    Franjas en las que se apreciarán totalmente los eclipses de 2026, 2027 y 2028.

    Por otro lado, el eclipse anular de 2028 tendrá un impacto menor en el territorio español. “La luna estará más separada y no logrará tapar el disco solar entero”, explica Llenas. A pesar de que también será visible desde Cataluña —la trayectoria recorrerá la península de suroeste a noreste—, la fecha y las condiciones climáticas no serán tan favorables. Será el 26 de enero y en Cataluña llegará entre las 17:50 h y 17:55 h, por lo que “la fase máxima del eclipse se observará en un punto incluso más bajo que el de hoy”.

    Eclipse solar total, el 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). Foto: Gabriel Luengas/Europa Press Gabriel Luengas / Europa Press

    En medio de la expectativa por el eclipse solar total de este miércoles, las autoridades tuvieron que retirar lentes para el eclipse de mala calidad, ya que representaban un peligro serio para la salud. Desde diversas comunidades autónomas ordenaron la retirada del mercado de siete modelos de gafas para ver el eclipse, lo que implica la prohibición de su comercialización y la inmovilización de las unidades localizadas en los puntos de venta.

    Lo que detectó la Red de Alerta Nacional de Consumo fue que, al utilizar lentes de siete marcas que estaban a la venta, los usuarios solo percibían oscuridad. La reacción previsible frente a esto era retirarse las gafas momentáneamente, dejando el ojo expuesto de forma directa a la radiación solar. Este breve intervalo de exposición puede provocar lesiones químicas o térmicas en las células focales de la retina.

    Un grupo de personas durante el eclipse solar total, el 12 de agosto de 2026, en Burgos, Castilla y León (España). Foto: Gabriel Luengas/Europa Press Gabriel Luengas / Europa Press
    Más sobre:EspañaEclipseAstronomíaTurismoMundo

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