Alvarado y descoordinación en el gobierno por requerimiento al TC: “A alguien se le pasó tomar el teléfono”

El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, abordó esta tarde el nuevo enredo que se generó en el Ejecutivo, luego de que él mismo reconociera que desconocía la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos como agua, electricidad y gas en zonas afectadas por catástrofes.

En concreto, sin previo aviso y con las firmas del Presidente José Antonio Kast, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y los titulares de la Segpres, José García Ruminot; Energía, Ximena Rincón; y Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, el gobierno ingresó durante el sábado el requerimiento ante el TC contra el artículo 31.

Y luego, durante la tarde de ayer, al ser inquirido al respecto, Alvarado admitió no estar al tanto de esta acción que, durante los días previos, se había mostrado en contra.

Bajo este marco, al ser abordado nuevamente por la prensa esta jornada, el biministro señaló: “Efectivamente yo no supe que se ingresó el día sábado y eso lo atribuyo a las diferentes acciones y actividades que tenemos en el gobierno”.

“A alguien simplemente se le pasó tomar el teléfono y avisar que ingresamos el requerimiento”, acotó.

Consultado sobre a quién le correspondía informarle, dijo que no atribuiría nombres, pero que “los procedimientos internos, administrativos, jurídicos, legislativos, están en manos del ministerio que lleva la tramitación del proyecto y obviamente de la secretaría”.

Requerido sobre si esto fue por una diferencia sobre la materia en particular, respondió: “No, es una decisión del gobierno. Cuando se debaten y se discuten estos temas, cada uno de los ministros emite un juicio, emite una opinión. Mi opinión la dejo en el ámbito de las discusiones internas”.

Finalmente, al plantearle si existirán cambios ante esta descoordinación, Alvarado lanzó que “el único cambio es reiterarle a los ministros cuál es mi número de teléfono”.