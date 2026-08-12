Un refuerzo para Garnero: la UC abrocha al defensor Agustín García Basso en medio de compleja lesión de Juan Ignacio Díaz

La UC suma una nueva pieza para el segundo semestre. Cruzados cerró la incorporación del defensor argentino Agustín García Basso, quien refuerza el plantel dirigido por Daniel Garnero. De acuerdo a la información recabada por El Deportivo, el zaguero firmará un contrato por seis meses, por lo que su vínculo con Universidad Católica se extenderá hasta diciembre.

El futbolista de 34 años quedó con el pase en su poder después de terminar anticipadamente su vínculo con Racing de Avellaneda, situación que abrió la posibilidad de negociar directamente su llegada a San Carlos de Apoquindo.

La decisión de avanzar por un nuevo defensa en el cuadro precordillerano está directamente relacionada con la situación de Juan Ignacio Díaz, quien está con problemas físicos. Todo apunta a que padece una pubalgia, una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante un periodo prolongado.

En la precordillera estiman que su recuperación podría tomar como mínimo dos meses. Por ahora resulta difícil proyectar una fecha cercana para su regreso a la competencia.

Ese escenario llevó al club a buscar una alternativa para Garnero en la última línea. La necesidad era sumar un jugador disponible inmediatamente, considerando que la próxima semana Universidad Católica debe recibir a Estudiantes en el partido de vuelta por octavos de final de la Copa Libertadores. La UC ya tiene un amplio listado de bajas para ese encuentro.

García Basso en su etapa en Independiente del Valle. Foto: @idv_ec

Amplia trayectoria

El argentino inició su carrera en Boca Juniors. Su debut en Primera División se produjo en 2013. Posteriormente salió a préstamo a Douglas Haig, donde comenzó a sumar continuidad en la Primera B. Después pasó por Sportivo Belgrano y Santamarina de Tandil.

Más tarde fue contratado por Agropecuario En 2020 llegó como jugador libre a Estudiantes de Buenos Aires. Un año después fichó por Quilmes.

El salto a Chile será su tercera experiencia fuera de Argentina, y a que pasó por Deportivo Cuenca, de Ecuador. Allí permaneció durante una temporada y sus actuaciones le permitieron continuar su carrera en Independiente del Valle, donde ganó la Supercopa de Ecuador y la Recopa Sudamericana, ambas en 2023.

En enero de 2024, Racing confirmó su contratación. Bajo la dirección de Gustavo Costas logró continuidada. Fue parte del plantel que conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.