“Grosero error reglamentario”: la prensa internacional lapida a Piero Maza tras el papelón en la Copa Sudamericana

Un insólito momento se registró en la Copa Sudamericana. En el duelo entre Boca Juniors y Recoleta de Paraguay por los octavos de final del torno, el equipo argentino fue el encargado de de ejecutar el saque inicial del partido y del segundo tiempo.

La situación ocurrió bajo la dirección arbitral de Piero Maza, quien recibió críticas de la prensa internacional por no percatarse de la situación. Tampoco lo hicieron sus asistentes.

Olé, por ejemplo, informó que “Boca hizo el saque del medio al comienzo del partido... ¡y volvió a hacerlo en el inicio del segundo tiempo!”

“Y no hubo ningún tipo de duda sobre quién ejecutó el saque: en las dos oportunidades fue Miguel Merentiel quien tocó la pelota hacia atrás para Leandro Paredes, que recibió fuera del círculo central para continuar la jugada”, continuaron.

“Lo llamativo es que Piero Maza, el árbitro chileno de 41 años que dirigió el encuentro, no advirtió el error. Tampoco lo hicieron sus asistentes ni el resto del equipo arbitral”, remarcan.

Por último, establecen que se trató de “un episodio pocas veces visto en el fútbol profesional y que terminó agregándole otra historia insólita a la noche de Copa Sudamericana”.

El Gráfico, a su vez, comentó que este hecho se trató de un “grosero error reglamentario”. Agregaron que “Boca Juniors realizó el saque inicial tanto en el primer tiempo como en el inicio del complemento. Lo más llamativo de la jornada no fue solo el desarrollo del juego, sino la distracción del árbitro chileno Piero Maza y sus colaboradores, quienes permitieron que el conjunto dirigido por Arruabarrena reanudara las acciones en ambas etapas, incumpliendo el procedimiento reglamentario estándar”.

En Paraguay, en tanto, ABC tituló: “¡Insólito! Boca Juniors hizo los dos saques iniciales ante Recoleta”.

“El cuadro argentino realizó el saque inicial en ambas mitades, un hecho prohibido por la IFAB que pasó inadvertido tanto para el árbitro Piero Maza como para los propios jugadores del ‘Canario’”, añadieron más adelante.

También resaltaron que “de acuerdo con el reglamento, el mismo equipo no puede sacar del medio en los dos tiempos. Sin embargo, en el arranque de ambas mitades se repitió exactamente la misma escena: Miguel Merentiel tocó hacia atrás y Leandro Paredes recibió el balón por fuera del círculo central para ponerlo en juego. La situación se desarrolló con total normalidad, sin reclamos dentro del terreno de juego y sin que el cuerpo arbitral encabezado por el chileno Piero Maza advirtiera la falla”.

Paredes confirma que Maza autorizó el saque de Boca Juniors

Una vez finalizado el encuentro, Leandro Paredes tomó la palabra para dar cuenta de lo que sucedió dentro de la cancha y del diálogo que sostuvo con el juez chileno, pues los jugadores se dieron cuenta del fallo pero siguieron adelante tras la instrucción del juez central.

Consultado sobre si los jugadores se dieron cuenta de la situación, Paredes señaló que “sí. El árbitro dijo que sacaba Boca y sacamos”, explicó el capitán xeneize en diálogo con ESPN.

Luego, Paredes comentó sobre el partido que a pesar de lo abultado del triunfo, el marcador pudo ser mayor. “En líneas generales hicimos el partido que queríamos. Nos encontramos con un gol en una llegada sola de ellos, pero después manejamos el partido desde el primer minuto, tuvimos muchísimas ocasiones y creo que el resultado, si bien es favorable para nosotros, podría haber sido más amplio”, sostuvo.

“Creo que el cambio de mentalidad que nos inculcó el Vasco desde que llegó, la idea de juego, jugar a lo que queremos, proponer todo el tiempo y ser protagonistas, lo venimos haciendo muy bien. Obviamente, de menor a mayor, tenemos mucho por mejorar, pero vamos por un buen camino”, continuó.