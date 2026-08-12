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    “Se le escapó un partido increíble”: el lamento en Argentina por el empate de Estudiantes ante la UC en la Libertadores

    Los medios argentinos consideraron que el Pincha fue superior en el duelo de ida de los octavos de final del torneo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Ignacio Amiconi/Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Universidad Católica salió viva del estadio Uno de La Plata. Este martes, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el elenco dirigido por Daniel Garnero rescató un valioso empate 1-1 ante Estudiantes, en un duelo en el que patearon una sola vez al arco. El salvador de la franja fue, como en tantas ocasiones, Fernando Zampedri, quien marcó el gol a 10 minutos del final.

    Los medios de comunicación argentinos mostraron su decepción por este resultado, ya que consideran que el Pincha hizo los méritos para quedarse con el triunfo. Así lo publicó Diario Olé, que tituló: “Pinchó y no cortó en la Libertadores: Estudiantes fue más, pero la Católica se lo empató en la única que tuvo”.

    Su crónica del partido la comenzaron así: “Y por eso el sabor es doblemente amargo... A Estudiantes, que venía de dos derrotas en fila y mostrar una imagen muy floja en sus últimos partidos del torneo local, se le escapó un partido increíble, de esos que son difíciles de olvidarse: le ganaba bien a Universidad Católica, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, pero le patearon una sola vez y se lo empataron. Así, deberá ganar en Chile para seguir alimentando la ilusión de la quinta”.

    Foto: Ignacio Amiconi/Fotobaires/Photosport FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    Un análisis parecido hizo el medio TyC Sports, quienes escribieron: “Estudiantes no le sacó provecho a la localía, empató con U. Católica y definirá la clasificación en Chile”.

    Por último, La Nación Argentina se centró en la mala racha del elenco blanquirrojo que se extiende con el empate ante la franja: “Un gol tempranero, el control del juego, el retorno de Joaquín Correa y la victoria por 1 a 0 eran los cuatro argumentos que presentaba Estudiantes para festejar sobre Universidad Católica, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Un triunfo que alimentaba el espíritu y anulaba la intranquilidad que enseñaron las derrotas en el comienzo del torneo Clausura, pero en la figura del goleador Fernando Zampedri los Cruzados descubrieron la única razón para empatar y que la serie, que se definirá el martes en Santiago de Chile, quede abierta”.

    Más sobre:FútbolEstudiantesLa UCCopa Libertadores

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