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    Daniel Garnero lamenta perder a Fernando Zampedri para la revancha con Estudiantes: “Es una leyenda viva de Católica”

    El adiestrador de los cruzados llenó de elogios al capitán de su oncena y reconoció que el equipo argentino los superó en la cancha. En tanto, el Toro valoró el punto obtenido.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Zampedri no podrá jugar la revancha ante Estudiantes. Foto: Ignacio Amiconi/Fotobaires/Photosport. FOTOBAIRES/PHOTOSPORT

    No jugaron bien, sin embargo rescataron un punto de visita y la llave quedó abierta para la revancha en Santiago. Pero, Universidad Católica quedó golpeada tras igualar ante Estudiantes de La Plata. Su capitán y máximo goleador, Fernando Zampedri, no jugará la próxima semana.

    El nacionalizado chileno fue amonestado con una tarjeta amarilla en el minuto 9, tras una entrada temeraria, y acumuló tres cartulinas, por lo que quedó suspendido por una fecha. “La verdad es que sabíamos que podíamos quedar algunos suspendidos y me toca a mí.. Confiamos en el equipo y vamos a descansar ahora y luego preparar la vuelta para que salga bien para nosotros”, aseguró el Toro.

    Luego el dueño de la jineta cruzada valoró el empate conseguido al otro lado de la cordillera, porque “Estudiantes es un equipo copero, tiene buenos jugadores y nosotros vinimos a hacer nuestro partido, cerrar los espacios y conseguimos el empate en el segundo tiempo. Ahora, en la vuelta, tenemos que hacernos fuertes”.

    Y aunque sus palabras eran de esperanza, el golpe de su ausencia se sintió en el camarín del equipo de Las Condes y así lo expresó su técnico, Daniel Garnero. “Zampedri es el jugador más importante en la historia del club. Es una leyenda viva y va por el séptimo año consecutivo de ser el goleador de la liga chilena, por eso es una baja muy importante y debemos prepararnos para hacer el mejor partido que podamos”, enfatizó el adiestrador.

    Por lo mismo, le puso tarea a la dirigencia y pidió que cerrarán la incorporación de otro jugador antes que cierre el libro de pases en nuestro país, el próximo jueves. “Nos tocó esto es parte del fútbol. Hay bajas por inconvenientes físicos fuera de lo común y distintas cirugías y llegamos con el plantel golpeado. Ojala se pueda reactivar una posibilidad de refuerzo, en cualquier sector de la cancha, porque en todos tenemos en todo problemas”, lanzó.

    Hablando propiamente del partido, Garnero se sinceró y dijo que “nos superaron en lo dinámico. Quizás tenemos un ritmo distinto en Chile y acá nos cuesta más. Tenemos que hacer otro estilo de juego, porque de esta hoy nos superaron por momentos”.

    Por su parte, Justo Giani también habló de la baja de Zampedri. Aunque fue en un tono más optimista. “Es una pérdida sensible, pero los que están afuera lo pueden hacer mejor y hay que estar tranquilos, porque estamos todos a disposición”, reflexionó el delantero. Es más, se ofreció para jugar como ‘9′. “Donde me ponga el técnico voy a estar y si me necesita ahí, lo haré lo mejor posible”, concluyó.

    Más sobre:Universidad CatólicaUCCatólicaFernando ZampedriDaniel GarneroCopa LibertadoresOctavos de FinalEstudiantes La Plata

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