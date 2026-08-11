Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

Esta semana tiene lugar el siguiente eclipse solar del calendario astronómico de este año, donde el fenómeno será de categoría total para parte del planeta.

De acuerdo al sitio especializado Star Walk, se trata de un evento que será visible en territorios del hemisferio norte, por lo que no se podrá apreciar desde nuestro país.

Cuándo es el eclipse de agosto

El eclipse solar total está programado para el miércoles 12 de agosto desde las 11:34 horas en Chile, de acuerdo al sitio Time and Date.

El evento se podrá ver en el Ártico ruso, Groenlandia, Islandia, parte de Portugal, España y las Islas Baleares.

También se destaca que se trata del primer ocultamiento total del Sol que será visible desde la península ibérica en este siglo.

Sin embargo, se tendrá una vista parcial del evento en el resto de Europa, en zonas de América y el noroeste de África, por lo que no será visible en Chile.

Pese a que no se apreciará el fenómeno en el cielo, una manera de ver el eclipse es mediante las transmisiones en streaming, como la que ofrecerá el canal de Youtube de la NASA.