Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?
La PGU tendrá un nuevo valor máximo a partir del mes patrio, que se facilitará a un determinado grupo de beneficiarios.
Durante el próximo mes se registrará el siguiente aumento de la Pensión Garantizada Universal o PGU, que se aplicará a parte de los adultos mayores que reciben el beneficio.
El monto máximo del aporte será de $250.275 desde septiembre de 2026, el que estará dirigido a personas de 75 años o más.
Dicha modificación ya se encuentra vigente para personas desde los 82 años, por lo que se trata de un aumento gradual que responde a la implementación de la Reforma de Pensiones.
Por su parte, desde el mes patrio las personas de entre 65 y 74 años seguirán recibiendo hasta $231.732 como máximo por la PGU.
Cómo postular a la PGU
La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.
En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.
Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:
- Tener 65 años o más.
- No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país.
- Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.
- Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.
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