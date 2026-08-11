Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre? Foto referencial de archivo

Durante el próximo mes se registrará el siguiente aumento de la Pensión Garantizada Universal o PGU, que se aplicará a parte de los adultos mayores que reciben el beneficio.

El monto máximo del aporte será de $250.275 desde septiembre de 2026, el que estará dirigido a personas de 75 años o más .

Dicha modificación ya se encuentra vigente para personas desde los 82 años, por lo que se trata de un aumento gradual que responde a la implementación de la Reforma de Pensiones.

Por su parte, desde el mes patrio las personas de entre 65 y 74 años seguirán recibiendo hasta $231.732 como máximo por la PGU.

Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre? Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

Cómo postular a la PGU

La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran: