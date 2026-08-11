SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre?

    La PGU tendrá un nuevo valor máximo a partir del mes patrio, que se facilitará a un determinado grupo de beneficiarios.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre? Foto referencial de archivo

    Durante el próximo mes se registrará el siguiente aumento de la Pensión Garantizada Universal o PGU, que se aplicará a parte de los adultos mayores que reciben el beneficio.

    El monto máximo del aporte será de $250.275 desde septiembre de 2026, el que estará dirigido a personas de 75 años o más.

    Dicha modificación ya se encuentra vigente para personas desde los 82 años, por lo que se trata de un aumento gradual que responde a la implementación de la Reforma de Pensiones.

    Por su parte, desde el mes patrio las personas de entre 65 y 74 años seguirán recibiendo hasta $231.732 como máximo por la PGU.

    Pensión Garantizada Universal: ¿Quiénes recibirán el aumento del monto desde septiembre? Foto referencial de archivo RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Cómo postular a la PGU

    La PGU se puede solicitar de forma presencial en oficinas de ChileAtiende, en el municipio en convenio con el IPS o mediante la AFP o compañía de seguros, según corresponda.

    En tanto, para realizar la gestión a distancia se dispone de la página chileatiende.cl a la que se ingresa con ClaveÚnica, o bien, se encuentra la opción de acceder a la atención de un ejecutivo mediante videollamada, modalidad disponible de lunes a viernes entre 8:00 y 17:00 horas.

    Entre los requisitos para acceder al beneficio se encuentran:

    • Tener 65 años o más.
    • No integrar un grupo familiar del 10% más rico de la población del país.
    • Tener una pensión base menor o igual a $1.252.602.
    • Acreditar residencia en Chile de al menos 20 años desde los 20 años de edad y de 4 años en los últimos 5 años anteriores a la solicitud.

    Lee también:

    Más sobre:BonosBeneficiosPGUPensión Garantizada UniversalPGU 2026septiembreAumentoValorMáximoBeneficiariosRequisitosPensiónReforma de Pensiones

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Inter Alia” entra en su última semana de funciones en Teatro Zoco tras una elogiada temporada

    Gobierno proyecta para octubre nombramiento de cónsul para Caracas

    Marina del Sol pide revisar el modelo de licitación de casinos tras proceso que dejó desiertas a Iquique y Viña del Mar

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Condenan a sujeto a 20 años de cárcel por femicidio frustrado y desacato en contexto de violencia intrafamiliar

    Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados da luz verde a reforma que amplía plazo de detención para expulsiones

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    2.
    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    3.
    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 11 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    5.
    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    ¿Cuándo es el cambio de hora? Esta es la fecha oficial para que comience el horario de verano

    6.
    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Subsidio de gas: ¿Hasta cuándo se puede usar el cupón de $27 mil?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Vuelve la lluvia a Santiago: anticipan hasta cinco días de precipitaciones, según el pronóstico

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    Eclipse solar total de agosto: ¿Se podrá ver en Chile?

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Estudiantes de La Plata vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Gobierno proyecta para octubre nombramiento de cónsul para Caracas
    Chile

    Gobierno proyecta para octubre nombramiento de cónsul para Caracas

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Condenan a sujeto a 20 años de cárcel por femicidio frustrado y desacato en contexto de violencia intrafamiliar

    Marina del Sol pide revisar el modelo de licitación de casinos tras proceso que dejó desiertas a Iquique y Viña del Mar
    Negocios

    Marina del Sol pide revisar el modelo de licitación de casinos tras proceso que dejó desiertas a Iquique y Viña del Mar

    “Va a ser día de trabajo”: Quiroz descarta feriado para el 17 de septiembre

    Cristián Infante de Arauco es nombrado CEO del año en América Latina 2026 por Fastmarkets

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región
    Tendencias

    Llueve en todo Chile: revisa cuándo comienzan las precipitaciones en cada región

    El huevo frito es el examen que mide a cualquier sartén: “Es un producto muy pegajoso, que se tiende a pegar en todos lados”

    “Aumentos de caudal y activación de quebradas”: advierten peligros por la lluvia en Atacama y Coquimbo

    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta a la cancha en la Copa Libertadores ante Estudiantes
    El Deportivo

    Garnero mueve las piezas: la diezmada UC que salta a la cancha en la Copa Libertadores ante Estudiantes

    Alexis Sánchez revela los motivos para irse de Europa y fichar en el Montreal de la MLS

    Dirigentes y jugadores lo miran de reojo: la frase de Marcelo Díaz sobre Michael Clark que le pasa la cuenta en la U

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio
    Tecnología

    El plegable que por fin tiene una cámara a la altura de su precio

    Cómo es el cable submarino de Google que conecta Chile con Panamá

    Qué dice el ensayo de Mark Zuckerberg sobre el futuro de la inteligencia artificial

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba
    Cultura y entretención

    La canción de Paul McCartney que John Lennon envidiaba

    Rodrigo Castro reinventa a Marciano: “El camino con Sergio Lagos se fue separando sin conflictos, súper natural”

    Spotify lanzará etiquetas para identificar a artistas creados con inteligencia artificial

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina
    Mundo

    Inglaterra enfrenta alerta de “calor extremo” mientras tres cuartas partes de su territorio son declaradas en situación de sequía repentina

    Las dramáticas historias de sobrevivencia y muerte tras el terremoto que golpeó a Colombia

    Elevan a 181 los muertos y a más de 1.310 los heridos por el terremoto en Colombia

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?
    Paula

    Cuando una pareja se separa, ¿quién se queda con la mascota?

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron