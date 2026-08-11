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    Arrau justifica recursos para proyecto que moderniza incentivos y extiende carrera de Carabineros: “Contundente en la señal”

    El ministro de Seguridad enfatizó ante la Comisión de Seguridad del Senado que "representa un esfuerzo importante en la línea que queremos impulsar como gobierno de tener carabineros, policías más respaldados en todo sentido".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Arrau justifica recursos para proyecto que moderniza incentivos y extiende carrera de Carabineros: “Contundente en la señal” Dedvi Missene

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, además del general director de Carabineros, Marcelo Araya, abordaron este martes en la Comisión de Seguridad del Senado la serie de indicaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que busca modernizar el sistema de incentivos y extiende la carrera a Carabineros.

    El secretario de Estado argumentó que la medida se explica en “la necesidad de contar con personal más especializado, y nos referimos que hay que dar los incentivos adecuados. El personal que se especializa pueda recibir otro tipo de remuneraciones o bonos, para poder tener un personal más preparado, más especializado y también poder alargar y extender la carrera, amén de que las expectativas aumentan en este país, lo que ha pasado incluso con las discusiones del sistema previsional”.

    Entre las medidas incluidas se encuentra el aumento de la remuneración de los alumnos de Carabineros, el pago de sus exámenes médicos y un nombramiento anticipado tras aprobar el tercer semestre, lo que les permitiría hacer su práctica con una remuneración superior a 700 mil pesos.

    Uno de los elementos que más costo involucra en la propuesta es la gratificación especial de riesgo, que el Ejecutivo espera subir hasta un 100% del sueldo, además de quitar la restricción al personal ya graduado.

    A lo anterior se suma la extensión de la carrera de 30 a los 35 años para un retiro voluntario. También se detalla un compromiso financiero para acceso a aparatos tecnológicos para diversa clase de controles.

    El costo anual de la iniciativa alcanzaría los 104 mil millones de pesos anuales, según sinceró durante la sesión el mismo ministro de Seguridad.

    “Es un proyecto bastante más complejo que hoy les he resumido en poco tiempo. Contundente en términos de monto, contundente en cuanto a la señal de carabineros que están en la calle, el monto para los que están con más riesgo, aparte de alguna mejoras generales acotadas”, destacó Arrau.

    Este es un reconocimiento, no es un premio ni un regalo”, enfatizó por su parte durante la sesión el general director de Carabineros, Marcelo Araya.

    Esto parte desde la captación de los postulantes, el proceso de formación también, que como lo dijo el ministro debiera tener un incremento significativo, ya que históricamente nuestro personal en formación durante estos tres primeros semestres recibe una cantidad de aproximadamente 70 mil pesos, con lo cual vive. Y hoy en día nosotros hemos aumentado la edad de los postulantes cuando ingresan a 30 años y muchos de ellos también son padres, y estos 70 mil pesos prácticamente los distribuyen a sus familias”, añadió Araya.

    Se espera que durante la próxima sesión, la subsecretaria de Seguridad María del Pilar Giannini realice una presentación con mayores antecedentes de las indicaciones del Ejecutivo. Tras ello, los miembros de la comisión procederían a discutir estas medidas y luego a su votación.

    Más sobre:Martín ArrauCarabinerosSeguridadMarcelo ArayaIncentivos

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