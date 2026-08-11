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    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    El actor estadounidense realizó una publicación en Instagram en la que llamó a proteger al anfibio, especie que se encuentra en peligro crítico de extinción.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    El actor estadounidense Leonardo DiCaprio realizó este domingo un llamado internacional para proteger a la ranita del Pehuenche o sapo de pecho espinoso (Alsodes pehuenche), una especie chilena catalogada como En Peligro Crítico de extinción.

    Su llamado ocurre en medio de la controversia por un proyecto de interconexión eléctrica que contempla intervenir sectores cordilleranos del Alto Maule.

    A través de una publicación en Instagram, DiCaprio aseguró que quedan “menos de 1.000 ranas pehuenche espinoso” en estado silvestre.

    Asimismo, advirtió sobre el impacto que podría tener el proyecto de transmisión de energía Los Cóndores–Río Diamante, impulsado por Enel Generación Chile.

    “Este anfibio en peligro crítico de extinción no vive en ningún otro lugar de la Tierra excepto en el valle del Pehuenche en los altos Andes de Chile y Argentina”, escribió el actor.

    Luego apuntó directamente a la iniciativa binacional: “Ahora esta especie se enfrenta a una de sus mayores amenazas hasta ahora: un proyecto de transmisión de energía binacional propuesto. Este desarrollo empujaría a la especie al borde de la extinción”.

    DiCaprio también enfatizó que los conservacionistas no buscan impedir la construcción de la infraestructura eléctrica.

    “Los conservacionistas no piden que se detenga el proyecto de transmisión. Están pidiendo que se construya donde no ponga en riesgo aún mayor a una especie en peligro crítico”, señaló.

    ¿Cómo es el proyecto de Enel?

    El proyecto contempla una nueva subestación eléctrica de 220/500 kV en el sector Los Cóndores y una línea de transmisión de 500 kV de aproximadamente 26,7 kilómetros en territorio chileno, desde la subestación hasta la frontera con Argentina.

    La iniciativa ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en 2021 y posteriormente incorporó modificaciones y nuevos antecedentes.

    En julio pasado, el Gobierno Regional del Maule y sus 20 consejeros regionales aprobaron de manera unánime una declaración de rechazo al proyecto, argumentando posibles impactos sobre el territorio del Alto Maule.

    La preocupación por la ranita se explica por su distribución extremadamente restringida.

    La especie ha evolucionado para vivir en frías corrientes montañosas y prados alpinos, por lo que la protección de su hábitat también resulta relevante para la conservación del ecosistema cordillerano.

    “Proteger esta especie significa proteger todo un ecosistema que es vital para la biodiversidad, los recursos de agua dulce y la resistencia al clima”, escribió DiCaprio.

    ¿Por qué a Leonardo DiCaprio le interesa salvar a las ranitas pehuenches de Chile?

    ¿Por qué DiCaprio entrega estos mensajes?

    El interés del actor por causas ambientales también se relaciona con su rol como Mensajero de la Paz de Naciones Unidas, una distinción que la organización entrega a personalidades públicas para ayudar a centrar la atención internacional en su trabajo.

    Los Mensajeros de la Paz son seleccionados entre figuras de ámbitos como las artes, la literatura, la música y los deportes, además de otras áreas de la vida pública.

    Forman parte de este grupo personalidades como Stevie Wonder, Malala Yousafzai, Michael Douglas y Paulo Coelho, entre otros.

    La otra vez que DiCaprio defendió una especie chilena

    No es la primera vez que DiCaprio utiliza sus redes sociales para llamar la atención sobre una especie amenazada de Chile.

    En octubre de 2020, el actor publicó un mensaje sobre la rana de agua Loa, especie que en ese momento contaba con menos de 20 ejemplares adultos conocidos.

    “Cerca de 200 pequeños renacuajos que nacieron esta semana pasada le han dado al mundo una gran esperanza para el futuro de la rana de agua Loa, una especie con menos de 20 adultos que quedan”, escribió en ese entonces.

    Los renacuajos habían nacido después de que especialistas trasladaran a las últimas 14 ranas conocidas de su hábitat, que se encontraba gravemente afectado por la sequía, al Zoológico Nacional Parquemet.

    En esa oportunidad, DiCaprio destacó el trabajo de los equipos de conservación y llamó al gobierno chileno a continuar con las medidas para restaurar y proteger el hábitat de la especie.

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