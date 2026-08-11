Elecciones FA: Martínez y Yeomans se medirán en un cara a cara en Desde La Redacción de La Tercera

La candidatas a la presidencia del nuevo ciclo del Frente Amplio (FA), su actual timonel Constanza Martínez y la diputada Gael Yeomans, se medirán en un nuevo cara a cara en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera.

El debate entre las representantes de las listas “Un Frente Amplio para Chile”, que representa la continuidad, y “Unidad para Avanzar”, que busca un recambio en el liderazgo de la tienda, está programado para este miércoles 12 de agosto, de 9.00 a 10.00 horas.

El encuentro entre Martínez y Yeomans será moderado por los periodistas Rodrigo Álvarez y Paula Catena.

Durante la campaña, las candidatas han mostrado ya algunas de las diferencias de cada lista y han protagonizado emplazamientos cruzados, como aquel en que la diputada le enrostró a la actual timonel la fuga de cerca de 7.000 militantes en sus dos años en la presidencia.

Martínez, en tanto, ha enfocado su candidatura por la reelección en destacar lo logrado hasta ahora y proyectar a la colectividad para volver eventualmente a La Moneda en 2030.

Ambas candidatas se enfrentarán en las urnas el próximo 15 y 16 de agosto, en busca de liderar por los próximos dos años el Frente Amplio.

El debate de este miércoles será transmitido por latercera.com y también lo puedes seguir en el canal de Youtube.