SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Criteria: desaprobación de Presidente Kast se ubica en 52% mientras su aprobación alcanza el 35%

    El sondeo también muestra un deterioro en las expectativas con un 47% que considera que el país retrocede, la esperanza cayó 17 puntos desde febrero y un 42% cree que la situación económica empeorará durante los próximos seis meses.

    Por 
    Felipe Rivera
    Criteria: desaprobación de Presidente Kast se ubica en 52% mientras su aprobación alcanza el 35% DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La encuesta Criteria de esta semana muestra un leve cambio en la evaluación del Presidente José Antonio Kast. La desaprobación se situó en 52%, mientras que la aprobación alcanzó un 35%, un punto porcentual más que en la medición anterior.

    En tanto, quienes respondieron “No sé” aumentaron dos puntos, pasando de 11% a 13%.

    Por otro lado, la encuesta consultó por la evaluación del rumbo que está tomando el Gobierno frente a la situación de emergencia planteada por el propio Ejecutivo en distintas áreas del país.

    Criteria

    Ante esa pregunta, un 42% de los encuestados consideró que el camino adoptado es incorrecto, mientras que un 35% estimó que es el correcto y un 23% señaló no tener claridad al respecto.

    En comparación con la medición anterior, la percepción negativa cayó siete puntos, la positiva aumentó un punto y quienes no tienen una opinión definida aumentó seis puntos porcentuales.

    Criteria

    Expectativas sobre el futuro

    La encuesta también analizó los ánimos y las expectativas sobre el futuro del país. En ese contexto, se consultó a los encuestados cómo perciben la evolución de Chile.

    Entre marzo y agosto de este año, la percepción de que el país retrocede aumentó de 31% a 47%, mientras que quienes consideran que se mantiene igual disminuyeron de 41% a 33%. A su vez, la percepción de que el país avanza cayó de 28% a 20%.

    El sondeo también comparó estas cifras con el mismo periodo del primer año del expresidente Gabriel Boric. En ese caso, la percepción de que el país retrocedía aumentó de 45% a 53%, mientras que quienes consideraban que se mantenía igual bajaron de 41% a 31%. En tanto, la percepción de que el país avanzaba subió de 14% a 16%.

    Criteria

    Frente a la pregunta sobre qué emoción describe mejor la sensación de los encuestados respecto de este 2026, también se registraron cambios.

    Si en la medición del 6 de febrero la esperanza aparecía como la principal emoción, con un 53% de las preferencias, en la encuesta del 9 de agosto cayó a 36%, lo que representa una baja de 17 puntos porcentuales.

    En tanto, el miedo se ubicó como la segunda emoción más mencionada y aumentó cuatro puntos respecto de febrero, pasando de 22% a 26%. Así como la tristeza que pasó de 5% a 17% en el mismo periodo.

    Criteria

    Las expectativas económicas para los próximos seis meses muestran un deterioro respecto de marzo.

    Ante la situación económica del país, quienes creen que estará mejor que ahora disminuyeron de 41% a 22%, mientras que la percepción de que estará peor aumentó de 23% a 42%.

    Una tendencia similar se observa respecto de la situación económica de los hogares, aunque con variaciones más acotadas. En marzo, un 38% esperaba estar mejor seis meses después, cifra que en agosto bajó a 26%. Al mismo tiempo, quienes proyectan una situación peor aumentaron de 18% a 28%.

    Las expectativas sobre el mercado laboral también se mantienen mayoritariamente negativas. Un 40% considera que en seis meses la posibilidad de encontrar o mejorar un puesto de trabajo será peor que ahora, frente al 21% que espera una mejora. En marzo, ambas cifras se ubicaban en 23% y 33%, respectivamente.

    Criteria

    Megarreforma

    Respecto a la evaluación de la megarreforma, el 37% de los encuestados sostiene que será “más bien negativa para el país”; mientras que un 33% apunta que sería “más bien positiva para el país”. Un 30% dice no tenerlo claro.

    Criteria

    En cuanto a la opinión respecto a los beneficios de la ley de reconstrucción, los sondeados, en un 48%, apuntan que la norma “está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos”. Por su parte, un 33% dice que la ley apunta a “favorecer la creación de empleo para la población general”. Y un 19% afirma que ninguna de las dos opiniones le hace sentido.

    Criteria

    Recursos municipales

    Por otra parte, la encuesta también consultó sobre las percepciones del aporte al fondo común municipal. Ante la premisa de que las comunas de mayores ingresos destinan entre un 60% y un 65% de lo que recaudan por contribuciones al Fondo Común Municipal, que distribuye esos recursos entre todas las municipalidades del país, se pidió opinión sobre qué debería pasar con el porcentaje que aportan.

    En esa línea, los consultados señalaron en un 29% que debería aumentar; un 46% dijo que debería mantenerse igual; un 11% dijo que debería disminuir y un 14% señaló no tenerlo claro.

    Criteria

    Ahora bien, también se preguntó respecto a la exención del pago de contribuciones para adultos mayores y el impacto que tendrá en los ingresos de algunas municipalidades. Ante esto, se consultó respecto a la fórmula para distribuir los recursos a través de la compensación a través de impuestos generales.

    Un 48% dijo que ese dinero debería repartirse entre todas las comunas según sus necesidades, “de modo que las comunas con menos recursos reciban más de lo que reciben actualmente y las comunas con mayores ingresos queden con menos que antes”; y un 32% apoyó la idea de “compensar a cada municipalidad por el monto que dejó de percibir, de manera que ninguna comuna tenga menos recursos que antes”. Un 20% dijo no tenerlo claro.

    Criteria

    Lee también:

    Más sobre:CriteriaJosé Antonio KastEncuestasMegarreformaExención de contribucionesContribucionesGobierno de KastGobiernoSondeo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Lo más leído

    1.
    Squella responde a críticas de Tohá a la agenda de seguridad de Kast: “Se sienten cómodos con un sistema garantista”

    Squella responde a críticas de Tohá a la agenda de seguridad de Kast: “Se sienten cómodos con un sistema garantista”

    2.
    Kaiser critica a detractores de suspensión de la ley Karin y acusa que “no quieren hacerse cargo del desastre causado”

    Kaiser critica a detractores de suspensión de la ley Karin y acusa que “no quieren hacerse cargo del desastre causado”

    3.
    Registro de bandas criminales de Kast abre debate parlamentario sobre atribuciones del Senado y tribunales

    Registro de bandas criminales de Kast abre debate parlamentario sobre atribuciones del Senado y tribunales

    4.
    El complejo rearme de la campaña de Bachelet

    El complejo rearme de la campaña de Bachelet

    5.
    Test de drogas: La Moneda (otra vez) bajo fuego republicano

    Test de drogas: La Moneda (otra vez) bajo fuego republicano

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Anticipan la llegada de un nuevo sistema frontal a Santiago: cuándo y cómo sería el evento

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Cómo el cochayuyo podría ayudar a frenar la propagación del cáncer, según una investigación chilena

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Servicios

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    Ciclón extratropical y vaguadas marcarán semana de lluvias, viento y bajas temperaturas en gran parte del país

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Palestino en TV y streaming

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Senapred mantiene alerta preventiva en Atacama ante pronóstico de lluvias, tormentas eléctricas y fuertes vientos

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast
    Chile

    Cadem: aumento de penas por reclutar menores y despliegue policial en 50 barrios lideran apoyo a agenda de seguridad de Kast

    Derrumbe mantendrá cierre de Avenida España y obliga a desvíos de tránsito entre Valparaíso y Viña del Mar

    Mayores de 60 años aún no logran meta de vacunación contra la influenza

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario
    Negocios

    Quiroz anuncia comisión transversal para abordar estatuto administrativo y anticipa definición de nuevo subsecretario

    Lo que ha pedido Estados Unidos a Chile para volver a un arancel cero

    Alejandra Cox: “A la Dirección del Trabajo hay que hacerle cirugía mayor. Tiene que ser una institución independiente”

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación
    Tendencias

    Por qué la falta de sueño puede dañar más algunos cerebros, según una investigación

    Un ensayo clínico de dos años revela si tomar omega 3 logra prevenir el Alzheimer

    Científicos descubren cómo los músculos preservan sus células reparadoras: esto dice su investigación

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas tras llegar a los 100 partidos con la U en el triunfo ante Palestino “Quiero dejar mi nombre en lo más alto”

    Las sonrisas llegan dentro de la cancha: la U supera a un opaco Palestino y sigue siendo el único escolta de Colo Colo

    Sorpresa en el básquetbol chileno: Nicolás Carvacho anuncia su retiro

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto
    Tecnología

    Take-Two califica de “inéditas” las reservas de Grand Theft Auto VI pero mantiene las cifras en secreto

    Día del Niño: guía de regalos tech y de entretenimiento

    GTA VI presenta su primer gameplay extendido en exclusiva por Netflix

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”
    Cultura y entretención

    Gillian Anderson: “Si no disfrutara tanto de mi trabajo, tal vez estaría retirada”

    Revolver, la difícil recepción del álbum que revolucionó a The Beatles

    Miguel Tapia: “Me han dicho que escriba un libro de Los Prisioneros, pero no tendría éxito: mi libro no tiraría mala onda”

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”
    Mundo

    Fujimori anuncia política para combatir la delincuencia en Perú inspirada en Bukele: “Mucha firmeza para recuperar el orden”

    Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia: Ejército confirmó que disidencia FARC estuvo tras el atentado

    Al menos tres heridos y dos detenidos tras tiroteo en Dinamarca: investigan ajuste de cuentas entre criminales

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas
    Paula

    Las barreras que enfrentan los hombres trans en consultas ginecológicas

    Píldora del día después en Chile: los miedos que nunca se cumplieron

    ¿Es la menopausia? Lo que realmente hay detrás de la pérdida del deseo sexual de las mujeres