Criteria: desaprobación de Presidente Kast se ubica en 52% mientras su aprobación alcanza el 35%

La encuesta Criteria de esta semana muestra un leve cambio en la evaluación del Presidente José Antonio Kast. La desaprobación se situó en 52%, mientras que la aprobación alcanzó un 35%, un punto porcentual más que en la medición anterior.

En tanto, quienes respondieron “No sé” aumentaron dos puntos, pasando de 11% a 13%.

Por otro lado, la encuesta consultó por la evaluación del rumbo que está tomando el Gobierno frente a la situación de emergencia planteada por el propio Ejecutivo en distintas áreas del país.

Criteria

Ante esa pregunta, un 42% de los encuestados consideró que el camino adoptado es incorrecto, mientras que un 35% estimó que es el correcto y un 23% señaló no tener claridad al respecto.

En comparación con la medición anterior, la percepción negativa cayó siete puntos, la positiva aumentó un punto y quienes no tienen una opinión definida aumentó seis puntos porcentuales.

Criteria

Expectativas sobre el futuro

La encuesta también analizó los ánimos y las expectativas sobre el futuro del país. En ese contexto, se consultó a los encuestados cómo perciben la evolución de Chile.

Entre marzo y agosto de este año, la percepción de que el país retrocede aumentó de 31% a 47%, mientras que quienes consideran que se mantiene igual disminuyeron de 41% a 33%. A su vez, la percepción de que el país avanza cayó de 28% a 20%.

El sondeo también comparó estas cifras con el mismo periodo del primer año del expresidente Gabriel Boric. En ese caso, la percepción de que el país retrocedía aumentó de 45% a 53%, mientras que quienes consideraban que se mantenía igual bajaron de 41% a 31%. En tanto, la percepción de que el país avanzaba subió de 14% a 16%.

Criteria

Frente a la pregunta sobre qué emoción describe mejor la sensación de los encuestados respecto de este 2026, también se registraron cambios.

Si en la medición del 6 de febrero la esperanza aparecía como la principal emoción, con un 53% de las preferencias, en la encuesta del 9 de agosto cayó a 36%, lo que representa una baja de 17 puntos porcentuales.

En tanto, el miedo se ubicó como la segunda emoción más mencionada y aumentó cuatro puntos respecto de febrero, pasando de 22% a 26%. Así como la tristeza que pasó de 5% a 17% en el mismo periodo.

Criteria

Las expectativas económicas para los próximos seis meses muestran un deterioro respecto de marzo.

Ante la situación económica del país, quienes creen que estará mejor que ahora disminuyeron de 41% a 22%, mientras que la percepción de que estará peor aumentó de 23% a 42%.

Una tendencia similar se observa respecto de la situación económica de los hogares, aunque con variaciones más acotadas. En marzo, un 38% esperaba estar mejor seis meses después, cifra que en agosto bajó a 26%. Al mismo tiempo, quienes proyectan una situación peor aumentaron de 18% a 28%.

Las expectativas sobre el mercado laboral también se mantienen mayoritariamente negativas. Un 40% considera que en seis meses la posibilidad de encontrar o mejorar un puesto de trabajo será peor que ahora, frente al 21% que espera una mejora. En marzo, ambas cifras se ubicaban en 23% y 33%, respectivamente.

Criteria

Megarreforma

Respecto a la evaluación de la megarreforma, el 37% de los encuestados sostiene que será “más bien negativa para el país”; mientras que un 33% apunta que sería “más bien positiva para el país”. Un 30% dice no tenerlo claro.

Criteria

En cuanto a la opinión respecto a los beneficios de la ley de reconstrucción, los sondeados, en un 48%, apuntan que la norma “está orientada principalmente a favorecer a las grandes empresas y a las personas de mayores ingresos”. Por su parte, un 33% dice que la ley apunta a “favorecer la creación de empleo para la población general”. Y un 19% afirma que ninguna de las dos opiniones le hace sentido.

Criteria

Recursos municipales

Por otra parte, la encuesta también consultó sobre las percepciones del aporte al fondo común municipal. Ante la premisa de que las comunas de mayores ingresos destinan entre un 60% y un 65% de lo que recaudan por contribuciones al Fondo Común Municipal, que distribuye esos recursos entre todas las municipalidades del país, se pidió opinión sobre qué debería pasar con el porcentaje que aportan.

En esa línea, los consultados señalaron en un 29% que debería aumentar; un 46% dijo que debería mantenerse igual; un 11% dijo que debería disminuir y un 14% señaló no tenerlo claro.

Criteria

Ahora bien, también se preguntó respecto a la exención del pago de contribuciones para adultos mayores y el impacto que tendrá en los ingresos de algunas municipalidades. Ante esto, se consultó respecto a la fórmula para distribuir los recursos a través de la compensación a través de impuestos generales.

Un 48% dijo que ese dinero debería repartirse entre todas las comunas según sus necesidades, “de modo que las comunas con menos recursos reciban más de lo que reciben actualmente y las comunas con mayores ingresos queden con menos que antes”; y un 32% apoyó la idea de “compensar a cada municipalidad por el monto que dejó de percibir, de manera que ninguna comuna tenga menos recursos que antes”. Un 20% dijo no tenerlo claro.