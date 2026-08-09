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    Con un amplio operativo de seguridad: los detalles de la íntima y hermética despedida a Jorge Messi, padre de Lionel Messi

    El 10 viajó desde Miami hasta su natal Rosario para estar presente en una cerrada ceremonia en homenaje a su papá, que murió este sábado a los 68 años.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Celia Cuccittini, Lionel Messi y Jorge Messi.

    Lionel Messi abordó el viaje más duro de su vida. El astro transandino dejó Fort Lauderdale en Miami para retornar a Argentina, específicamente a su natal Rosario. Ahí despidió a Jorge Messi, su padre, que falleció este sábado a los 68 años. Su progenitor fue su representante, pero también un pilar fundamental en su vida.

    El 10 se subió un chárter privado a eso del mediodía floridano. Tras ocho horas y media de viaje, aterrizó en suelo transandino antes de las 21 horas (20 horas de Chile). Llegó junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

    Messi fue recibido por miles de fanáticos en diferentes partes de la ciudad: aeropuerto, calles y alrededores tanto de su casa como del Cementerio El Prado, donde se realizó una íntima ceremonia para despedir a su padre. Los carteles, lienzos y banderas fueron la tónica para entregarle mensajes de ánimo, apoyo y cariño.

    El capitán de la Albiceleste se reunió con Celia Cuccittini, su madre, sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, y el resto de su familia.

    Un estricto operativo

    Messi y su familia emprendieron rumbo hacia el cementerio privado El Prado, ubicado a unos 16 kilómetros de distancia del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas.

    El funeral de Jorge Messi provocó un severo operativo de seguridad para blindar la ceremonia. El objetivo era que tuviera un carácter íntimo y reducido. Se reforzó la seguridad privada y policial para propiciar una despedida absolutamente reservada.

    Hubo un blindaje tanto por tierra como por aire. El despliegue contó con un amplio vallado preventivo y el cierre total de los accesos al público. Se limitó el ingreso exclusivamente a los vehículos que contaban con autorización previa.

    La Policía de Rosario desplegó un operativo de contención en los alrededores. Instaló perímetros con conos y cintas de demarcación en los ingresos principales.

    Por otra parte, se implementó de urgencia la prohibición formal de utilizar drones en las inmediaciones, lo que fue respaldado por las normativas vigentes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Esta determinación se produjo luego de que se detectara la presencia de dispositivos aéreos manejados por la prensa durante la jornada anterior.

    Tras el paso de la noche, la despedida se desarrolló durante este mediodía, con una hermética e íntima ceremonia con los familiares y conocidos más cercanos. “Con la cabeza mirando el suelo, el jugador del Inter Miami estuvo al lado de su progenitor y al resto de sus seres queridos”, reveló Infobae sobre el 10.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalSelección ArgentinaArgentinaLionel MessiJorge MessiRosario

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