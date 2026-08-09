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    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    La medición fue registrada este domingo en la sede del observatorio meteorológico de Tsim Sha Tsui. La agencia advirtió que la masa de aire asociada a la periferia del ciclón tropical Dolphin mantendrá condiciones “extremadamente calurosas” hasta el martes.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Hong Kong registró este domingo 9 de agosto una temperatura de 36,9 °C en la sede del observatorio meteorológico ubicada en el barrio de sim Sha Tsui, cifra que corresponde a “la más alta registrada desde 1884”.

    La agencia explicó que las altas temperaturas se producen mientras el ciclón tropical Dolphin avanza hacia la región de Zhejiang y posteriormente hacia el interior.

    “A medida que el ciclón tropical Dolphin avanza hacia la región de Zhejiang y se dirige hacia el interior, la masa de aire en su periferia seguirá aportando un tiempo extremadamente caluroso sobre el territorio desde hoy hasta el martes”, señaló.

    Previamente, el organismo había emitido una “alerta de fuerte calor” y llamó a la población a evitar las actividades intensas al aire libre.

    Hong Kong registra 36,9 °C y alcanza su temperatura más alta desde 1884

    Además, se prevé que las condiciones se mantengan “extremadamente calurosas” durante los próximos días.

    El récord anterior había sido registrado el 22 de agosto de 2017, cuando la temperatura alcanzó los 36,6 °C antes del paso del tifón Hato.

    Según científicos, el calentamiento climático provocado por las actividades humanas hace que los episodios de calor extremo sean más frecuentes y más graves.

    Más sobre:Hong KongClimaTemperaturaAsiaTifónCambio ClimáticoCalor

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