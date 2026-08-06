Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio. Foto: referencial.

Un estudio realizado por académicos de la Universidad de Missouri (Estados Unidos) concluyó que mantener una rutina diaria constante puede ayudar a reducir el dolor físico y aliviar los síntomas de depresión , especialmente en adultos mayores con insomnio .

Según el Consejo Nacional sobre el Envejecimiento de dicho país, aproximadamente la mitad de los adultos mayores de 60 años reportan síntomas asociados a este trastorno del sueño.

Para comprender mejor cómo el insomnio afecta al bienestar general, la profesora asistente en la Facultad de Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Missouri, Eunjin Tracy, analizó datos de una encuesta realizada a 67 adultos mayores.

La muestra incluyó a 37 personas con insomnio.

De acuerdo a la revisión, los participantes con insomnio reportaron mayores niveles de dolor físico y depresión.

Sin embargo, quienes mantenían rutinas diarias consistentes tendían a reportar menores niveles de dolor físico y depresión .

Tracy afirmó a través de un comunicado que esta relación podría explicarse, en parte, por cómo los horarios regulares ayudan a sincronizar el reloj biológico interno .

El trabajo fue publicado en la revista científica Journal of Behavioral Medicine.

Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio. Foto: referencial.

Qué hábitos pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión

La investigadora enfatizó que “independientemente de la calidad del sueño, quienes reportaron tener una rutina diaria regular presentaban menores niveles de dolor físico y menos depresión en comparación con quienes no la tenían”.

“Si somos consistentes con la hora de despertarnos, comer, trabajar o estudiar, interactuar con los demás y acostarnos, estas señales horarias ayudan a sincronizar nuestros relojes biológicos internos. A largo plazo, esto parece estar relacionado con mejores resultados de salud ” .

La académica explicó que los hábitos diarios ayudan a regular el ritmo circadiano del cuerpo , es decir, el reloj biológico interno de 24 horas que influye en el sueño, el estado de ánimo y otras funciones biológicas.

En sus palabras: “Cuando regulamos bien nuestro ritmo circadiano, nuestro cuerpo funciona bien, pero si se altera demasiado, no funciona tan bien”.

Agregó que incluso leves alteraciones en los horarios diarios pueden desajustar el reloj biológico interno, lo que a veces se denomina desfase horario social.

Estos hábitos diarios pueden ayudar a los adultos mayores a reducir el dolor físico y la depresión, según un estudio. Foto: referencial.

Mantener una rutina constante a lo largo de la semana puede ayudar a minimizar esas alteraciones, aseguró la profesora de la Universidad de Missouri.

Aunque su estudio se centró en adultos mayores, los beneficios de mantener horarios regulares pueden extenderse a todos los rangos etarios, dijo.

“Como persona que se levanta y se acuesta a la misma hora todos los días, creo que una rutina diaria puede ser beneficiosa para personas de todas las edades a lo largo de su vida ”.

“Existe una creciente conciencia sobre el concepto de desfase horario social —levantarse y acostarse a horas diferentes los fines de semana en comparación con los días laborables— y las alteraciones que provoca en nuestro ritmo circadiano, por lo que esperamos que esta investigación ayude a más personas a considerar los beneficios para la salud de una rutina diaria”.

En este sentido, sentenció: “Dado que pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo, creo que la investigación sobre salud y bienestar debería abordarse de forma integral, desde una perspectiva de 24 horas, y no centrarse únicamente en los momentos en que estamos despiertos”.