SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Paula

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    A días de cumplir 62 años, la autora vuelve a un poema de Elizabeth Bishop para pensar en las pérdidas que deja el tiempo y en la inesperada alegría de seguir convirtiéndose en alguien nuevo.

    Por 
    Viviana González

    Faltan cuarenta y ocho horas para cumplir 62 años.

    Me parece increíble llegar a esta edad. Soy lo que cualquier joven diría: una vieja. Pero llego mejor, mucho mejor, de lo que llegué a los 60, cuando me sentía un poco perdida como si no hubiera logrado nada en la vida.

    Hace unos días volví a leer a Elizabeth Bishop y me encontré con esta frase que ya es casi mi consigna. “El arte de perder no es difícil de dominar”.

    Hoy tengo casi 62 años, no tengo trabajo y estoy llena, pero llena, de proyectos. Es increíble cómo una mujer puede sentarse frente al computador, frente a una ventana o frente a cualquier cosa que le haga sentido, e inventar millones de maneras de habitar la infinita cantidad de años que todavía faltan.

    Llego a los 62 sin jardín y sin trabajo.

    Sin trabajo significa haber perdido la identidad que creí tener toda la vida: la de una mujer trabajadora. Pero ahora me dedico a otras cosas. He hecho de las mujeres mayores una causa, claro, como en otro momento lo fue la menopausia.

    Sí, extraño mi jardín. Sí, extraño mi trabajo. Pero qué distinta es la manera de cruzar esta meta.

    Tengo una hija de 34 años. Creo que al fin dejé de ser una madre helicóptero, porque ahora es ella quien me toma de la mano para enseñarme cosas. Y eso me hace muy feliz.

    Tengo un marido que me cuida. Claro, es su manera de amarme: cuidando.

    Tengo amigas, muchas amigas, amigas de las mejores. De esas con las que una no habla todos los días. Hay una sola con la que compartimos cada paso de nuestra vida, ella sabe quién es. Pero también tengo otras: unas con las que me duele el cuerpo de tanto reírme.

    Tengo un puerto en el puerto.

    Me esfuerzo tanto, tanto, tanto por mover mi cuerpo. Una vez a la semana voy a pilates. No me atrevo a comprar un plan del mes completo. Termino raja. Soy la más vieja, la más descoordinada. Se juntan ahí todas las cosas que siempre odié. Y, sin embargo, sigo yendo, porque me río. Me río de un cuerpo que tiene la obligación de hacer músculo, de tener fuerza para conservar la independencia. Hablo de eso casi todos los días. Por lo tanto, no puedo ser inconsecuente y no moverme.

    Vivo en una casa que no es mi casa. Mi casa la dejé en diciembre, pero cada día esta tiene algo más que se parece a una casa propia. El sol ya no cae a patadas por mi ventana. Sin embargo, hay una ventana chiquitita que veo desde mi cama. Por ella pasan el sol y la lluvia.

    Me voy afirmando de a poco, pero mucho más rápido de lo que creía.

    Elizabeth Bishop tiene razón. En su poema también aparecen las casas perdidas. “Perdí el reloj de mi madre. Y, ¡mira!, la última, o penúltima, de tres casas amadas”. A veces pienso que la vida, después de los 60, consiste precisamente en eso: en aprender a despedirse y, al mismo tiempo, en seguir llegando.

    Faltan cuarenta y ocho horas para cumplir 62 años.

    Y aunque todavía extraño mi jardín, mi trabajo y la mujer que fui, también me gusta bastante la mujer que está llegando.

    Lee también:

    Más sobre:AmorHablemos de amorVejezMujerMujeres mayoresTranajoMenopausiaEdadismo+50

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Senador Karim Bianchi es electo para presidir comisión mixta del proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    Giacaman señala que el Ejecutivo se comprometió a realizar corredores viales en Concepción tras reunión con Alvarado

    Mesa del Senado promueve proyecto de acuerdo para presionar al gobierno a mejorar condiciones de salud de las FF.AA. y de orden

    Balance sistema frontal: Senapred mantiene cuatro alertas rojas y número de aislados supera los 10 mil

    El contraataque de Amparo Noguera: actriz demanda al Banco de Chile por más de $500 millones tras dura estafa en su contra

    Lo más leído

    1.
    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    2.
    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    3.
    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    4.
    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    Cuando hacer ejercicio deja de ser saludable

    5.
    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Anemia: los síntomas que muchas mujeres normalizan

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Confirman la próxima lluvia con viento en Santiago: revisa cuándo y los sectores afectados

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Unión San Felipe vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Revisa el pago de la Pensión Garantizada Universal de agosto con el RUT

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Mallorca vs. PSG en TV y streaming

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional
    Chile

    Kast pasa a la ofensiva y anunciará agenda legislativa para “fortalecer la seguridad pública” en cadena nacional

    Giacaman señala que el Ejecutivo se comprometió a realizar corredores viales en Concepción tras reunión con Alvarado

    Mesa del Senado promueve proyecto de acuerdo para presionar al gobierno a mejorar condiciones de salud de las FF.AA. y de orden

    Casi 50 gremios respaldan veto presidencial al cambio en el pago a 30 días y piden discutirlo en Estatuto Pyme 2.0
    Negocios

    Casi 50 gremios respaldan veto presidencial al cambio en el pago a 30 días y piden discutirlo en Estatuto Pyme 2.0

    Andrónico Luksic responde a interpelación por pago de contribuciones: “Voy a seguir pagando hasta el día que me muera”

    Federación de Trabajadores del Cobre: “Todos los gobiernos han estado en la tendencia de solamente sacar la plata de Codelco”

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles
    Tendencias

    Precipitaciones y viento: las 10 regiones que comenzarán a sentir el sistema frontal desde este miércoles

    Hacer este ejercicio una vez por semana puede ayudar a reducir la grasa abdominal, según un estudio

    Las ciudades costeras del mundo que se están hundiendo más rápido, por el aumento del nivel del mar

    Atento a la cantera: Vozinha observa junto a Arturo Vidal el vibrante empate de Colo Colo juvenil ante la UC
    El Deportivo

    Atento a la cantera: Vozinha observa junto a Arturo Vidal el vibrante empate de Colo Colo juvenil ante la UC

    Vozinha es presentado en el Monumental: a qué hora es y quién transmite el evento de Colo Colo

    En vivo: Alejandro Tabilo se enfrenta a Hubert Hurkacz en el Masters 1000 de Canadá

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”
    Cultura y entretención

    La fiesta eterna de KC & the Sunshine Band: “Influenciamos mucho a los músicos actuales como Dua Lipa o Bruno Mars”

    Teatro Zoco estrenará la versión contemporánea de “Espectros” que reactivó el clásico de Ibsen para el siglo XXI

    Premio Nacional de Literatura 2026: quiénes son los candidatos que disputan el galardón

    La guerra por el alma del Partido Republicano
    Mundo

    La guerra por el alma del Partido Republicano

    Nuevos ataques de Rusia sobre Kiev dejan 17 muertos: Zelenski pide apoyo ante el “devastador golpe”

    Iván Duque, expresidente de Colombia: “América Latina no debe depender de la doctrina geopolítica de ningún otro país”

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela
    Paula

    Bolitas energéticas de zanahoria y canela

    Hablemos de amor: el arte de perder no es difícil de dominar

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”