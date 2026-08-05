El dólar busca extender su racha a la baja y cae en medio de un nuevo avance del cobre
El tipo de cambio en Chile busca anotar su tercera caída consecutiva.
El dólar mantiene su tendencia a la baja de esta semana, pero modera el ritmo de su caída.
En la primera parte del día, el dólar cae $1,55 respecto al cierre de este martes y llegaba a un valor de $909,75 la unidad. De seguir así, la divisa anotaría tres jornadas consecutivas a la baja, donde pierde más de $20.
Además, la divisa marca un nuevo mínimo en más de un mes. El dólar en Chile, al igual que el martes pasado, cotiza en su menor nivel desde el 22 de junio pasado ($906,75).
Sin embargo, la divisa llegó a cotizar $907,40 durante las primeras operaciones del día y luego moderó su caída.
“El dólar abre a la baja, en un contexto de debilidad generalizada de la moneda estadounidense a nivel mundial”, dijo Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.
En su análisis, Mieres apunta a la calma provisoria del mercado ante los comentarios del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien aseguró que con Irán podrían estar cerca de un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del mundo.
Otro dato que marca la jornada es que las empresas privadas en Estados Unidos añadieron 44.000 puestos de trabajo en julio, por debajo de las expectativas y de los 95.000 trabajos que se crearon en junio pasado.
“Los datos recientes de Estados Unidos han mostrado una desaceleración del mercado laboral mayor de la prevista, reduciendo la necesidad de mantener una política monetaria restrictiva durante un periodo prolongado”, dijo Mieres.
Ante este contexto, el dólar caía en el mundo. El índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a una canasta de monedas, entre ellas el euro, caía 0,14% a 99,72 puntos.
Por otro lado, el cobre, uno de los principales soportes de la moneda nacional, seguía subiendo. El valor a tres meses del cobre en Comex subía un 1% a US$6,66 por libra.
“Manteniéndose cerca de máximos históricos y consolidándose como uno de los principales soportes para la moneda local”, resaltó Diego Montalbetti, analista de mercados de Capitaria.
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