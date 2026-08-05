Lleno de provocaciones: el momento de furia de Neymar tras el triunfo de Santos sobre Remo en la Copa de Brasil

Este martes el Santos de Neymar enfrentó una cerrada llave contra Remo por la Copa de Brasil. Después de igualar sin goles en el partido de ida, la revancha se vivió con todo.

El Peixe tuvo que jugarse todas sus opciones para seguir adelante en la competencia que recién pudo definirse en el minuto 75 del compromiso después de que Neymar entregara la asistencia para que Rony anotara el único gol del compromiso, desatando los festejos.

Tras el tanto, el ánimo sobre la cancha fue subiendo de tono y una vez finalizado el compromiso, el astro brasileño se retiró de la cancha lanzando besos a los hinchas del cuadro local.

Luego, la situación se extendió a la zona de camarines. En ese lugar un grupo de dirigentes y simpatizantes de Remo comenzó a increpar a Neymar por sus gestos al retirarse y este optó por mantener el conflicto.

Al grito de “eliminados, eliminados”, el futbolista señaló el escudo del Santos, lo besó y luego realizó un baile en las puertas del vestuario provocando a los rivales, mientras parte del equipo técnico del Peixe intentaba hacerlo ingresar al camarín.

Momento exato que começou toda confusão na zona mista do Estádio Mangueirão entre Neymar e dirigentes do Remo.



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Fue en ese mismo lugar donde el presidente de Remo, Tonhao, tomó la palabra para referirse en duros términos a la situación.

“Santos no necesita esto. Y ese vagabundo de Neymar, que es idolatrado por un montón de niños, hizo sus payasadas y encima vino a provocar. ¡Nosotros somos culpables de idolatrar a un montón de vagabundos como ese tipo!”, lanzó.

El futuro de Neymar

Hace algunas semanas, tras la eliminación de Brasil del Mundial de Norteamérica 2026, Neymar había señalado que esta había sido su última experiencia por la selección.

“Mi momento en la selección ha terminado. Hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida. Siempre luché y me esforcé por esta camiseta, pero creo que ya no lo quiero”, expresó el delantero, dando cuenta de su intención de no volver a defender al Scratch.

El paso de Neymar por la Canarinha fue fructífero. Se marcha como goleador histórico de esa selección, con 80 anotaciones en 130 encuentros internacionales. Además, aportó 58 tantos. En Mundiales sumó nueve conquistas.

También sumó títulos. Obtuvo la Copa Confederaciones de 2013 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en 2016. A nivel juvenil, fue campeón en el Sudamericano de 2011, un torneo en el que fue el máximo goleador.

Su gran deuda, sin embargo, tiene que ver con los títulos que inmortalizan a los jugadores que pasan por las selecciones relevantes: no sumó ningún Mundial ni tampoco ganó la Copa América.

También dejó en duda su continuidad en el fútbol a nivel de clubes. “No sé qué voy a hacer. Cuando termine mi contrato con Santos, evaluaré si sigo en el club, si me marcho o si dejo el fútbol”, comentó durante una subasta a beneficio en Sao Paulo.