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    Biministro Alvarado detalla que conversó con Squella y que da “vuelta la página” tras polémica por salida de exsubsecretario

    El presidente del Partido Republicano criticó la jornada del martes a Alvarado y Pavez tras respaldar la determinación del Ejecutivo de aceptar la renuncia del subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Santiago 1 de julio 2026. El biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, encabeza punto d prensa en La Moneda Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El biministro de Interior y vocero Claudio Alvarado enfatizó este miércoles que conversó con el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, tras las críticas que realizó el legislador al secretario de Estado.

    Y es que ayer martes el senador oficialista criticó las declaraciones proferidas por el biministro en radio ADN respecto a la salida del subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, donde enfatizó que para tomar aquella decisión hay que “aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar”.

    En respuesta, a través de redes sociales, Squella cargó: “Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”.

    Consultado sobre esta situación, Alvarado explicó en Radio 13c que “las decisiones respecto a este tipo de situaciones las toma el gobierno y las opiniones de los parlamentarios se escuchan, se reciben, se recogen y se conversan”.

    “Yo ayer tuve la oportunidad de conversar durante la tarde con el senador Squella. Yo jamás he tenido un problema con él, una diferencia personal y la diferencia de apreciación respecto a este caso la conversamos y es un tema superado y yo doy vuelta a la página”, enfatizó la autoridad de gobierno.

    En ese sentido, también respaldó al subsecretario de su cartera, Máximo Pavez, que también fue apuntado por el senador republicano.

    Él no puede sufrir los embates porque el resultado es A o es B. Sí, él es quien se encarga, no es cierto, como contraparte de que esta cosa funcione, pero los términos del resultado no pueden ser, no es cierto, achacados a la gestión del subsecretario, eso es totalmente absurdo y fuera de lugar”, enfatizó.

    Para luego, señalar que no ha escuchado “a nadie de la gente cercana que apoya al gobierno que digan que la decisión que tomó el gobierno era una decisión equivocada. Todos nos señalan que en el escenario que estábamos fue una decisión prudente. Ahora, de ahí, después a todo lo que se ha dado, la discusión pública y la defensa que ha hecho el subsecretario, que va generando distintas posiciones, ahí el gobierno no tiene arte ni parte”.

    Modelos de vocería

    Alvarado también detalló que desde el Ejecutivo continúan planificando presentar un proyecto de ley que termine por eliminar la Secretaría General de Gobierno, de tal forma que sea absorbida dentro del Ministerio de Interior.

    Nosotros tomamos la decisión de ir potenciando también vocerías sectoriales. Si el que mejor transmite lo que pasa en Obras Públicas es el ministro de Obras Públicas, en Agricultura, el ministro de Agricultura, Relaciones Exteriores. Entonces estamos en esa etapa para ir generando ese tipo de vocería, dándole una coordinación desde la Secretaría General del Gobierno”, explicó.

    Para luego, detallar la pronta fusión de la Segegob con Interior.

    “Estamos trabajando en la fusión del Ministerio de Interior con la Segegob para presentar un proyecto de ley. Entonces, el trasfondo de esto es de que se pretende radicar en una sola mano la conducción política del gobierno, la conducción programática del gobierno y la conducción comunicacional”, detalló Alvarado.

    Más sobre:Claudio AlvaradoArturo SquellaJuan Pablo RodríguezSegegobInterior

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