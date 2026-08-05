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    Culto

    Universidad Diego Portales incorpora el archivo de Carlos Droguett

    El fondo reúne manuscritos, borradores, correspondencia, fotografías, negativos, registros sonoros y otros documentos que permiten estudiar la trayectoria de uno de los escritores más importantes de la literatura chilena del siglo XX.

    Por 
    Equipo de Culto

    La Universidad Diego Portales incorporó a sus colecciones el Archivo Carlos Droguett, un fondo documental de alto valor patrimonial que preserva parte importante de la producción intelectual y literaria del Premio Nacional de Literatura. La incorporación del archivo amplía el conjunto de fondos de escritores resguardados por la Universidad Diego Portales y abre nuevas posibilidades para la investigación sobre la literatura y la historia cultural chilena.

    El fondo está compuesto por 11 cajas de conservación que reúnen 430 documentos en papel, 680 fotografías, 17 cintas de audio y video, cerca de 300 negativos fotográficos y diversos manuscritos inéditos de Carlos Droguett. Gran parte de este material fue resguardado por el escritor y su familia durante los años de exilio en Suiza y permite reconstruir tanto su trayectoria literaria como aspectos de su vida personal e intelectual.

    Entre los documentos destacan manuscritos y versiones de trabajo de algunas de sus obras, tales como Desgracias personales, Popol Vuh, y Los asesinados del Seguro Obrero, borradores con correcciones autógrafas, cartas intercambiadas con familiares y amistades literarias, además de artículos, fotografías y otros materiales que dan cuenta de su proceso creativo. Asimismo, el conjunto reúne primeras ediciones y reediciones de sus libros, traducciones, estudios críticos, tesis universitarias, artículos académicos, revistas, entrevistas, recortes de prensa y otros materiales que documentan la recepción de su obra en Chile y el extranjero.

    “Cartas, diarios personales y borradores inéditos revelan aquellas historias que rara vez se ven en los libros impresos. Al resguardar estos documentos, nos acercamos a otras dimensiones del trabajo de un autor. En este sentido, la incorporación del Archivo Carlos Droguett es un avance invaluable para la investigación y la preservación del patrimonio documental chileno”, señaló Alejandro Arturo Martínez, director de Estudios Generales, Archivos y Cultura de la Universidad Diego Portales.

    Carlos Droguett (1912-1996) es una de las figuras fundamentales de la narrativa chilena del siglo XX. Autor de novelas como Eloy, Patas de perro y Los asesinados del Seguro Obrero, recibió el Premio Nacional de Literatura en 1970 y desarrolló una parte importante de su vida en el exilio tras el golpe de Estado de 1973.

    Con esta incorporación, Archivos UDP continúa fortaleciendo una colección integrada por más de 100 fondos dedicados a escritores, fotógrafos, arquitectos, políticos, intelectuales, prensa e historia política de Chile, consolidando uno de los principales centros universitarios de preservación e investigación de archivos de América Latina.

    Más sobre:LibrosUniversidad Diego PortalesCarlos DroguettLibros Culto

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