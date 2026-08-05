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    Política

    “La polémica política creo que hay que darla por superada”: Pavez pone paños fríos a cruce con Squella por salida de Rodríguez

    El subsecretario del Interior manifestó que no le "corresponde juzgar la circunstancia respecto de los sentimientos, sino respecto de los hechos políticos".

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a la polémica en torno a las críticas oficialistas por la salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, luego de que se conociera el resultado positivo de un test de drogas al que se sometió como autoridad.

    El presidente del Partido Republicano, el senador Arturo Squella, responsabilizó a Pavez por el manejo de la salida del otrora subsecretario.

    “Por el momento sería bueno que Máximo Pavez le pidiera perdón a Juan Pablo por el desdén frente al caso, por los ‘trascendidos’ maliciosos que circulan contra JP y por la irresponsabilidad frente a todo el proceso delicado por definición”, manifestó Squella en un grupo de mensajería, según reveló Ex-Ante.

    En ese marco, Pavez salió a defender sus acciones, y remarcó que la salida de Rodríguez se dio a propósito de un protocolo establecido por la Contraloría General de la República.

    En diálogo con radio Infinita, el subsecretario del Interior aseguró que en dicho instructivo “no hay ningún vacío”.

    Todo lo que se ha hecho en esta materia está regulado por la Contraloría y por contratos que el Estado suscribió a través de una licitación pública, que se ejecutan a través del Senda (...) y el rol de la Subsecretaría del Interior en esto era instruir que el examen se hiciera. Decirle a Senda ‘proceda con una licitación’ y en esa licitación, el subsecretario del Interior queda como punto focal para recibir todos los exámenes”, indicó respecto a su rol.

    Sobre las críticas emanadas por Squella, Pavez evitó polemizar y señaló que Rodríguez “presentó su renuncia y el Presidente se la aceptó”.

    No me corresponde juzgar la circunstancia respecto de los sentimientos, sino respecto de los hechos políticos específicos, a la luz del procedimiento”, sostuvo.

    Las palabras del subsecretario van en línea con las declaradas por el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, quien -a propósito de la polémica- respaldó el rol de Pavez y señaló que “uno en la vida tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar”.

    Con todo, Pavez agregó: “No me corresponde en esta tribuna polemizar, y no lo voy a hacer, con el senador Squella -respecto al cual tengo muy buena opinión- en el contexto de una declaración que se da en un chat privado que se filtra”.

    “La polémica política creo que hay que darla por superada”, señaló la autoridad.

    En su arremetida, Squella también solicitó al gobierno sacar a “gente inmoral”. En ese escenario, Pavez sostuvo: “No me siento identificado con ese calificativo”.

    Más sobre:Máximo PavezSubsecretaría del InteriorArturo Squella

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