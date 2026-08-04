Senado aprueba mecanismo de compensación a los municipios y megarreforma es despachada del Congreso

Este martes, el proyecto de Reconstrucción Nacional del gobierno pasó su último apronte en el Senado: el artículo que establece el mecanismo para compensar a los municipios la exención de contribuciones a la vivienda de adultos mayores resultó finalmente aprobado.

La Cámara Alta visó por 27 votos a favor y 22 en contra el artículo, que tuvo que ser despachado desde una comisión mixta y que previamente había sido visado desde la Cámara de Diputados.

Además de contar con los votos de los parlamentarios de la UDI, también se descolgó de la postura de la oposición el senador Pedro Araya (PPD), que entregó su apoyo.

Prensa Segpres

Antes de la votación, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), llamó a la aprobación de esta iniciativa y enfatizó que si la oposición rechazaba este artículo era finalmente “una muestra más que nunca estuvieron disponibles a conversar“.

“Creo que es vital entender que hoy día se está cumpliendo con una de las cuestiones que efectivamente los alcaldes pedían, incluso a través de la asociación, que era que ningún municipio se viera afectado con esta ley. Hoy día vamos a darle una buena noticia a Chile. Este proyecto va a permitir que el país vuelva a crecer”, enfatizó la senadora.

Los días previos a la votación estuvieron marcados por la discusión entre las municipalidades.

Mientras los alcaldes oficialistas apoyaban el mecanismo ofrecido por el gobierno, alcaldes de oposición criticaban que no se considerara que la compensación se entrega al Fondo Común Municipal (FCM).

Aquella tensión también se trasladó hacia el Congreso, ya que antes de la votación representantes de ambos bandos se dirigieron al Congreso para reforzar su postura.

Por otro lado, desde el Ejecutivo se buscó convencer a los votos dubitativos que quedaron al descubierto durante la votación del pasado 22 de julio.

Ese día se esperaba que el artículo resultara aprobado. Sin embargo, las peticiones de legisladores de Coquimbo de integrar un veto que financie la reconstrucción de la región tras el sistema frontal, además de la ausencia de parlamentarios de la UDI hicieron que se determinara aplazar la votación para esta jornada.

Pocas horas antes de la votación, el ministro de Hacienda Jorge Quiroz se reunió precisamente con Matías Walker (Ind.) y Sergio Gahona (UDI) para concretar un método de financiamiento a la reconstrucción de Coquimbo, con lo que esperaban desde el gobierno su apoyo a este artículo de la megarreforma.

Debate parlamentario

La oposición mostró su rechazo al artículo por la ausencia de focalización en la exención de contribuciones y también por la determinación de no enviar estos recursos al Fondo Común Municipal (FCM).

La senadora comunista Claudia Pascual enfatizó que “tenemos un problema de inequidad y desigualdad, por eso es que nos parece complejo, puesto que la realidad de los municipios hoy día en Chile es que el 85% de los municipios no alcanzan a cubrir las necesidades de sus vecinos. Los presupuestos municipales en general en nuestro país son menores a los de los países de la OCDE”.

Por su parte, Ricardo Celis (PPD) justificó su voto en contra aludiendo al perjuicio generado en comunas de escasos recursos de la región de La Araucanía como Padre Las Casas o Gorbea.

“Creo que hemos llegado a un punto que no debimos haber estado acá con esta diferencia tan importante si es que el Gobierno hubiese escuchado a los alcaldes en La Serena en lo que tiene que ver con estas dos medidas de la compensación y la focalización. Voto en contra”, argumentó el legislador.

“Vamos a insistir en una indicación que desligue la compensación de esta meta de gestión y que dé, además, un plazo que garantice que el lugar en donde uno vive no puede determinar las prestaciones a las que pueda acceder. Eso está en la base del acuerdo que suscribieron transversalmente los alcaldes y alcaldesas en La Serena de manera de garantizar autonomía, focalización y, además, una compensación. Nada de eso se incorpora en esta indicación y, por lo tanto, no podemos apoyarla”, acotó Yasna Provoste (DC).

Desde el oficialismo, en tanto, enfatizaron la importancia de mantener los recursos necesarios para los municipios, lo que justificaría la aprobación de esta propuesta.

“Creo que hoy día en el Senado debemos concurrir con el voto a favor para que el compromiso que había adquirido el Gobierno se cumpla, los municipios tengan la certeza de que sus recursos van a estar y podamos avanzar en dar las señales que también la ciudadanía requiere. La ciudadanía requiere certezas para que los inversores puedan invertir con la tranquilidad de tener el escenario establecido, eso va a permitir crecimiento y eso nos va a permitir generar empleo”, remarcó Gustavo Sanhueza (UDI).

El senador Miguel Becker (RN) enfatizó que incluso con los recursos actuales los municipios si se pueden administrar.

“Lo que ha ocurrido en este último tiempo, y lo digo porque yo he estado viendo los municipios a nivel nacional y los municipios en particular de nuestra región de Araucanía, es que se ha contratado en forma indiscriminada de derecha y de izquierda personas pagando remuneraciones altas, sin mayores trabajos que tienen que desarrollar dentro de la municipalidad”, criticó.

En tanto, el vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), enfatizó que “hoy día es un día decisivo y ojalá existan algunos votos de parte de la oposición porque eso va a permitir poder tener alguna holgura en el bien entendido de la palabra para que los alcaldes tengan su compensación. Aunque no les guste, es lo que hay, no va a cambiar y esto es democracia”.

En senador Fidel Espinoza (PS), por su parte, indicó que durante la discusión previa de la iniciativa defendió la “focalización” del fin de las contribuciones, al señalar que el proyecto como está beneficia de igual forma a los “más millonarios” como a los que menos tienen.

En este sentido, indicó que se inhabilitaría de la votación y afirmó que “muchos en esta sala debieran” hacerlo también, porque “acá hay muchos que van a verse beneficiados directamente o por primer grado de consanguinidad”.

Por su parte, el senador Diego Ibáñez (FA) señaló que votaría en contra la iniciativa, ya que con su aprobación, a su juicio, “hoy lo que estamos haciendo es solidaridad de los más pobres con las comunas mas ricas”.

“Esto no va a quedar así, vamos a empujar el cambio permanente hoy o mañana”, agregó.

El artículo aprobado y lo que sigue para la megarreforma

El artículo aprobado establece que sea la Tesorería General de la República (TGR) la que distribuya los recursos. Se espera que el municipio reciba “la misma proporción que les habría correspondido sobre la recaudación dejada de percibir“.

La merma por la exención de contribuciones será estimada según la información compartida anualmente por el Servicio de Impuestos Internos (SII), institución que entregará esta información a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la TGR.

Para acceder a la compensación, los municipios deberán además acreditar una reducción del 30% de los tiempos de tramitación de permisos respecto del promedio registrado entre 2023 y 2025.

A pesar que la principal iniciativa legislativa del Ejecutivo estaría saliendo este martes del Congreso, no sería su último trámite para poder ser despachado a ley.

De hecho, todavía resta que el mismo Congreso vote los tres vetos supresivos que presentará el Ejecutivo a normas aprobadas en la ley. Estas serían las referidas al anatocismo, el derecho al olvido financiero y el cambio de régimen de pago a 30 días para las pymes.