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    Gendarmería frustra intento de liberación de tres reos que eran trasladados en bus a la cárcel de Puente Alto

    Los hechos ocurrieron en la comuna de La Cisterna. La Fiscalía Sur está decretando las primeras diligencias junto a Carabineros. La institución penitenciaria logró la detención de uno de los sujetos que participaron del ataque.

    Por 
    María Catalina Batarce
     
    Juan Pablo Andrews
    EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    A las 18.25 horas de este martes el Centro de Mando de Gendarmería recibió un reporte de lo que pudo haber sido la fuga de tres reos que estaba siendo trasladados hacia la cárcel de Puente Alto.

    A esa hora funcionarios de dicha institución reportaron que se estaba ejecutando un traslado en bus de tres reos hacia el Centro de Detención Preventiva (CDP) de esta comuna del suroriente de Santiago

    Cuando iban por la autopista Vespucio Sur a la altura de Gran Avenida, en la comuna de La Cisterna, fueron interceptados por un automóvil. Según señalaron desde Gendarmería, “el personal de la institución detectó un vehículo particular cuyo accionar fue considerado sospechoso y compatible con un eventual intento de vulneración al procedimiento de traslado de privados de libertad”.

    Agregaron que, conforme a sus protocolos y con el propósito de resguardar la integridad del procedimiento, el personal de la institución hizo uso de su armamento de servicio.

    “Como resultado de la intervención, uno de los ocupantes del vehículo particular fue retenido en el lugar, mientras que un segundo individuo huyó antes de la llegada del personal de apoyo”, indicaron desde Gendarmería.

    Pese al enfrentamiento, no se reportaron funcionarios ni civiles lesionados. Debido a los hechos, el fiscal Sur Juan Cheuquiante se constituyó en el sitio del suceso para supervisar las primeras diligencias junto al OS9 y Labocar de Carabineros.

    Desde Gendarmería indicaron que, tras el refuerzo del dispositivo de seguridad, el traslado de los reos fue completado sin más inconvenientes hasta el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto.

    Más sobre:Gendarmería

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