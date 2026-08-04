Estudiantes secundarios se manifiestan en la Alameda en contra del gobierno: hay liceos emblemáticos en toma

Santiago, 4 de Agosto de 2026. Estudiantes secundarios se reunen en Alameda frente al GAM para manifestarse Diego Martin/Aton Chile

A las 11:30 de la mañana de este martes, estudiantes secundarios se reunieron en la estación Universidad Católica para iniciar una marcha en contra de las medidas del gobierno .

Según detalló a través de redes sociales el Cordón Secundario, que agrupa a distintos centros de estudiantes de Santiago, la acción busca “visibilizar el descontento de los estudiantes, convocar y mostrar la fuerza del movimiento”.

“El movimiento estudiantil no puede ni debe callar cuando un gobierno propone retroceder en derechos sociales. Nuestra educación se defiende, nuestra cultura se defiende, nuestra salud se defiende, la dignidad se defiende. En momentos como estos, el silencio es cómplice”, señalaron sobre la convocatoria.

Santiago, 4 de Agosto de 2026. Estudiantes secundarios se reunen en Alameda frente al GAM para manifestarse Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Debido a la manifestación de los estudiantes, a las 11:35 de la mañana el Metro de Santiago determinó cerrar e impedir la detención de trenes en la estación Universidad Católica.

Por otro lado, Transporte Informa a través de redes sociales detalló una serie de cortes de tránsito por la marcha.

En particular, el flujo entre Av. Vicuña Mackenna y Diagonal Paraguay resultó suspendido por la protesta.

ATENCIÓN (11:36). Debido a movilización de estudiantes Alameda al oriente y poniente tiene tránsito SUSPENDIDO entre Av. Vicuña Mackenna y Diagonal Paraguay en la comuna de #Santiago. Precaución pic.twitter.com/rma1AJP2xl — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) August 4, 2026

Tomas en el Instituto Nacional y el Barros Borgoño

Previo a la manifestación en la Alameda, ocurrieron tomas de liceos emblemáticos . En particular, alrededor de las 10:00 de la mañana se confirmó que tanto el Instituto Nacional como el liceo Manuel Barros Borgoño fueron tomados por los estudiantes.

Este último establecimiento, a través de un comunicado, explicó que la decisión surgió tras un acuerdo del centro de estudiantes.

“Con el propósito de resguardar la seguridad de todos los integrantes de la comunidad educativa, se informa que los estudiantes pertenecientes al Programa de Integración Escolar (PIE), así como los estudiantes de 7° y 8° año de Educación Básica, se encuentran resguardados dentro del establecimiento, a la espera de ser retirados por sus respectivos apoderados", explicaron.