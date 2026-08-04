Detienen a dos sujetos por fraude para obtener licencias de conducir en Antofagasta: cobraban $350 mil por las respuestas

Dos sujetos fueron detenidos en Antofagasta por su participación en un sistema para obtener de forma fraudulenta la licencia de conducir. Según fue dado a conocer por personal policial, se habrían concretado entre seis y ocho fraudes diarios y cobraban cerca de $350 mil por cada servicio.

La investigación surgió tras una denuncia realizada por la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Antofagasta, y a raíz del hecho es que se logró la detención tanto de quien ofrecía el servicio como de una persona que estaba intentando obtener la licencia de conducir de forma fraudulenta.

El servicio era ofrecido a través de redes sociales y de acuerdo a los antecedentes reunidos, el modus operandi consistía en el uso de un chaleco con cámaras de reducido tamaño, un módem y equipos de comunicación ocultos, permitiendo transmitir las preguntas del examen y recibir las respuestas en tiempo real.

El General Cristian Montre Soto, Jefe de la Zona de Carabineros de Antofagasta, detalló que “esta investigación nace a partir de una denuncia presentada por la Municipalidad de Antofagasta. Detectamos a una persona que, mediante redes sociales, ofrecía asistencia remota para responder el examen teórico de conducción utilizando un chaleco especialmente acondicionado”

“El servicio tenía un costo aproximado de $350 mil y logramos detener en flagrancia tanto al proveedor como al cliente que pagó por obtener fraudulentamente su licencia de conducir”, añadió.

Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó la detención a la vez que apuntó que “esto es completamente inaceptable y el municipio se hará parte de las querellas para perseguir las responsabilidades penales de quienes resulten responsables y esclarecer todas las circunstancias asociadas a esta investigación”.

“No vamos a permitir que la fe pública se vea vulnerada por este tipo de conductas. Cada licencia de conducir representa una certificación que entrega el Estado respecto de los conocimientos y competencias de una persona para conducir un vehículo. Como municipio vamos a resguardar la integridad de estos procesos y colaborar plenamente con la investigación para evitar que hechos como este vuelvan a repetirse”, agregó.