Telemedicina: la sugerencia de la Corte de Santiago a Monsalve para no afectar su derecho a trabajar

Más de 20 meses han pasado desde que el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve está sometido a un proceso judicial. Fue el 15 de noviembre de 2024 cuando el exhombre fuerte del gobierno del expresidente Gabriel Boric debió enfrentar los tribunales luego de que una exfuncionaria de esa subsecretaría lo denunciara por una supuesta violación ocurrida en septiembre de ese año.

De ahí en adelante, Monsalve ha estado bajo tres medidas cautelares: primero en prisión preventiva, desde noviembre de 2024 a mayo de 2025; luego en arresto domiciliario de mayo de 2025 a julio de 2026 y 11 días con arresto domiciliario nocturno entre los últimos días de julio y ayer.

Fue el 23 de julio que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago acogió la solicitud del defensor penal público, Víctor Providel, en torno a rebajar la medida cautelar por el arresto nocturno en consideración del tiempo transcurrido de la investigación.

Esa vez, Providel explicó que el “ tribunal valoró y reconoció que el tiempo que Manuel Monsalve ha estado privado de libertad, esto es más de 20 meses o 617 días, es un antecedente para modificar la medida cautelar ”. Asimismo, según señaló el penalista, el tribunal descartó que hubiese peligro de fuga, de reiteración o que pudiese atentar contra la seguridad de la denunciante.

Sin embargo, el lunes la Corte de Apelaciones de Santiago, luego de un recurso de apelación presentado por la Fiscalía, revocó por dos votos contra uno el cambio de medida cautelar ordenando que el médico debe volver al arresto domiciliario total.

Uno de los argumentos del tribunal de alzada, integrado por los ministros Jenny Book, Guillermo Rodríguez y Christian Carvajal fue que el solo transcurso del tiempo no es elemento que debiese ser considerado para el cambio de medida cautelar: “ En opinión de esta corte el solo transcurso del tiempo, en delitos de la gravedad como los que motivan la presente causa , que en caso de condena importarían la imposición de severas sanciones, que por la naturaleza de los ilícitos y la extensión de la pena aplicable, prima fascie no permitirían la sustitución de la medida cautelar invocada”.

Pero ese no fue el único argumento esgrimido por la corte.

La sugerencia laboral

Como argumento secundario, Providel expuso la situación personal de Monsalve, de profesión médico cirujano, en cuanto a que en casi dos años no ha podido realizar ninguna actividad remunerada. En ese periodo, expuso el abogado, la exautoridad ha debido financiar su día a día y los costos del proceso utilizando sus ahorros personales.

Por eso se explica que en el considerando quinto del fallo, la Corte de Santiago hiciera alusión a la posibilidad de trabajar. En ese sentido, la corte señaló que con su actual cautelar, la que fue ordenada en mayo de 2025 por la Corte Suprema, sí puede ejercer la Medicina a través del teletrabajo.

“En cuanto a la afectación del derecho del imputado que traería aparejada la cautelar en vigor, en cuanto a que le imposibilitaría trabajar, afectándose algo más que su libertad personal, conviene aclarar que esta no constituye una circunstancia nueva, porque es de la esencia de la cautelar decretada por la Corte Suprema, no siendo, además, pocos los profesionales de la Medicina que ejercen su profesión y se labran su sustento por telemedicina”, fue el argumento de la corte.

Desde el entorno de Monsalve señalan que, pese a su estado actual, el cambio de medida cautelar no era una urgencia para la exautoridad. También subrayan en que todas las decisiones procesales que ha buscado su abogado se han tomado en conjunto. Las mismas fuentes añaden que el anhelo de la exautoridad es que se inicie el juicio para demostrar su inocencia.

En tanto, de acuerdo a la propia defensa, la audiencia de preparación de juicio oral en este caso podría materializarse a fines de este año, mientras que el juicio podría comenzar durante el primer trimetre de 2027.

Por el momento el caso sigue en etapa de investigación hasta el 14 de agosto. Para Providel aún quedaban diligencias pendientes que son vitales para demostrar la inocencia del exsubsecretario del Interior.