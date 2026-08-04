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    Guardia de seguridad era cómplice: detienen a cuatro sujetos que intentaron robar ropa de cama en bodega de Pudahuel

    Las especies que iban a ser sustraídas estaban avaluadas en cerca de 67 millones de pesos.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Un millonario robo logró frustrar Carabineros en la comuna de Pudahuel, en el sector poniente de la Región Metropolitana.

    Los hechos ocurrieron al interior de una empresa ubicada en calle La Oración, en el parque empresarial Enea. Allí cuatro individuos fueron detectados trasladando objetos de la bodega de la tienda Cannon hasta una caseta de seguridad, para luego subirlos a un vehículo.

    El mayor Harold Dunker, comisario de la 26° Comisaría Pudahuel, explicó que durante la noche, mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad del recinto y por una investigación en coordinación con el Ministerio Público, se alertó de la situación.

    En detalle, a través de las cámaras de seguridad se notó la presencia de cuatro individuos que trasladaban especies desde una bodega hasta una caseta de seguridad emplazada en el acceso de la empresa. Posteriormente, los sujetos cargaron los objetos a un vehículo para concretar su sustracción.

    Al percatarse de la situación, funcionarios de Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) llegaron hasta el lugar sorprendiendo a los sujetos en flagrancia.

    Con ello, se logró recuperar la totalidad de las especies sustraídas, correspondientes a ropa de cama, las que fueron avaluadas en aproximadamente $67.000.000.

    Además, se detuvo a los cuatro individuos, entre ellos estaba el guardia nocturno de recinto, puesto que habría sido cómplice del robo.

    Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. En tanto, se están efectuando diligencias para determinar si los imputados han tenido participación en otros delitos de similares características.

    Más sobre:PolicialRoboPudahuelCarabinerosCannon

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