Usando chalecos con cámaras: cae sujeto que ofrecía en redes sociales servicio para pasar examen de manejo en Antofagasta

Carabineros detuvo en flagrancia a un sujeto que ofrecía un servicio para responder las preguntas del examen teórico para sacar licencia de manejo en la Municipalidad de Antofagasta.

La labor de la policía uniformada respondió a una denuncia que hizo el municipio al Ministerio Público tras detectar que se estaba promocionando este servicio en redes sociales.

De acuerdo con los antecedentes reunidos durante el procedimiento, el detenido era parte de una organización que concretaba entre seis y ocho fraudes diarios cobrando 350 mil pesos por examen.

La Dirección de Seguridad Pública de Antofagasta recopiló registros de las cámaras de vigilancia municipales, tanto del perímetro como del interior del edificio consistorial, y los puso a disposición de la Fiscalía, aportando antecedentes que contribuyeron al desarrollo de las diligencias de la Sección de Investigaciones Policiales (SIP) de Carabineros y a la incautación de los dispositivos tecnológicos utilizados para cometer el ilícito.

A partir de los antecedentes reunidos por la Dirección de Seguridad Pública, la Fiscalía de Antofagasta instruyó diligencias a la SIP de la 3° Comisaría de Carabineros, que permitieron detener a una persona que estaba ofreciendo el servicio y el que sería el cliente.

El fraude se ejecutaba mediante equipos electrónicos ocultos en un chaleco acondicionado con pequeñas cámaras de video, un módem y un sistema de comunicación que permitía entregar las alternativas correctas al postulante en tiempo real, mientras rendía la prueba.

El jefe de la Zona de Carabineros Antofagasta, general Cristian Montre, explicó que “el equipamiento utilizado era altamente sofisticado y muy difícil de detectar a simple vista”.

“Obtener una licencia de conducir requiere conocimientos y responsabilidad, por lo que hacemos un llamado a no participar en este tipo de hechos. Se trata de un delito que afecta tanto a quien ofrece este servicio como a quien paga para obtener una licencia de manera fraudulenta”, recalcó el general Montre.

Por su parte, el alcalde de Antofagasta, Sacha Razmilic, destacó el trabajo conjunto entre Carabineros, el Ministerio Público y la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Antofagasta.

“Esto es completamente inaceptable y el municipio se hará parte de las querellas para buscar responsabilidades penales contra quienes integraban esta banda y esclarecer todas las responsabilidades que puedan derivarse de esta investigación”, señaló la autoridad comunal.

El alcalde garantizó que velarán por “la integridad de los procesos municipales y colaborar con la investigación para que estos hechos se repitan”.