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    Sichel apoya compensación a municipios y critica postura del FA en la discusión: “Son todos niñitos de elite, piensan en sus papás”

    El jefe comunal de Ñuñoa apuntó en contra de la oposición y en particular del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (FA): "Él está pegando un manotazo sobre un factor que tiene que ver la compensación por la contribución. Y por lo tanto, no es una pelea sobre presupuesto municipal, sino una pelea sobre cómo le sigo sacando más a otros".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos

    El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, remarcó este martes su apoyo al artículo que establece una compensación a los municipios por la exención de contribuciones en la megarreforma. Además, criticó la postura de los jefes comunales de oposición en la discusión y en particular de Tomás Vodanovic (FA).

    Este martes a las 16:00 el Senado votará el último artículo de la megarreforma, luego de que una comisión mixta acordara que se restableciera a los municipios la misma proporción de recursos que dejarían de percibir por la eliminación de contribuciones a la vivienda.

    La Cámara de Diputados también aprobó esta propuesta hace poco menos de dos semanas.

    En Desde la Redacción de La Tercera, Sichel enfatizó su apoyo a la propuesta, ya que la eliminación de contribuciones a la vivienda ayudaría a enfrentar problemas como la gentrificación. “Si debo apretarme el cinturón para que la gente siga viviendo en Ñuñoa, bienvenido”, remarcó.

    Así las cosas, el otrora presidente de BancoEstado criticó la propuesta de los alcaldes de la oposición de que la compensación fuera hacia el Fondo Común Municipal (FCM) y apuntó en particular contra el alcalde frenteamplista de Maipú.

    “Nos deberían obligar un poco a los alcaldes a ser exigentes. Por eso yo reaccioné tan frontalmente contra esta propuesta de los 100 alcaldes liderados por el alcalde Vodanovic. Le dije, perdón, pero usted está pidiendo más plata, ya lo subsidia el 65% del Fondo Común Municipal. Maipú recibe 75 mil millones del FCM, más que todo el presupuesto de todo Ñuñoa, sin ninguna exigencia”, criticó Sichel.

    El jefe comunal también apoyó que no se hiciera una distinción entre las personas de 65 años o más que podrían acceder al beneficio de eliminación de contribuciones.

    “Creo que a los 65 años el Estado nos concede un derecho universal que es a jubilar, no a dejar de trabajar. Esto es una conquista social incluso de sectores de izquierda en el mundo. Como ellos peleaban por la gratuidad universal me parece tan contraintuitivo el argumento respecto a esto”, explicó.

    Para posteriormente apuntar en particular contra el Frente Amplio en esta discusión, luego que señalaran que el actual ministro de Hacienda Jorge Quiroz saldría beneficiado con esta ley.

    Me pasa con el Frente Amplio que son todos niñitos de elite, lo voy a decir bien duro. Claro, piensan en la situación de sus papás, que es el 0.01% de la vida, el papá de (Gonzalo) Winter, el papá de Vodanovic. Tienen un problema A que es como el 1% de la población”, señaló al respecto.

    Críticas a Tomás Vodanovic

    Posteriormente, el alcalde de Ñuñoa siguió apuntando a su par de Maipú por el desarrollo de la discusión de la compensación, además de enfatizar que ha tomado una postura de “candidato presidencial”.

    Primero, señaló que el alcalde busca “tomar una parte de la discusión” y que finalmente ya en el Fondo Común Municipal (FCM) existe una distribución de ingresos.

    “Tengamos una discusión en serio, pero no tratemos de sacar las castañas con la mano del gato, aprovechando las circunstancias políticas para ver cómo voy ahí, en esta reforma, y se saca un poquito más plata para mí, porque eso no es serio”, apuntó Sichel.

    Para de inmediato señalar que el alcalde de Maipú busca posicionarse como un eventual candidato presidencial de la oposición.

    Ya es candidato presidencial. Por supuesto, porque asumió el liderazgo de un grupo de alcaldes de su sector, no transversal. Aquí no conversó con el resto, él decidió yo voy a darle una pelea al gobierno desde el día uno y por entonces ya es tomar una posición no de alcalde, sino una posición de líder de un sector”, señaló.

    Para agregar: “Él está pegando un manotazo sobre un factor que tiene que ver la compensación por la contribución. Y por lo tanto, no es una pelea sobre presupuesto municipal, sino una pelea sobre cómo le sigo sacando más a otros cuando ya le saco el 65%”.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónDLRSebastián SichelÑuñoaMegarreformaCompensaciónTomás Vodanovic

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