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    El Deshielo: revelan fecha de estreno y trailer de la nueva película de Manuela Martelli

    La directora nacional presenta una inquietante cinta que gira en torno a la amistad que forjan una niña de nueve años y una joven esquiadora alemana que desaparece sin dejar rastro. Estrenada en Un Certain Regard en el Festival de Cannes 2026, buscará representar a Chile en los Oscar y en los Goya.

    Por 
    Equipo de Culto
    El Deshielo: revelan fecha de estreno y trailer de la nueva película de Manuela Martelli

    Manuela Martelli tiene listo su segundo filme como directora y guionista. Cuatro años después de 1976 (2022), la cineasta y actriz nacional llega con El deshielo, película con la que se convirtió en la primera realizadora chilena en ser seleccionada con un largometraje de ficción en Un Certain Regard en el Festival de Cannes.

    Ambientada en 1992, en plena transición, la cinta narra la historia de Inés (Maya O’Rourke), una niña de nueve años que se hospeda en el remoto hotel de sus abuelos, cerca de una estación de esquí, y forja amistad con Hanna (Maia Rae Domagala), una esquiadora alemana.

    Cuando Hanna desaparece sin dejar rastro, se inicia una investigación marcada por las sospechas, los silencios y las tensiones.

    Hablada en español, inglés y alemán, El deshielo completa su elenco con Paulina Urrutia, Mauricio Pešutić, Paula Zúñiga, Marcela Salinas, Lautaro Cantillana, Daniela Pino, Saskia Rosendahl y Jakub Gierszal. Cuenta con una imponente dirección de fotografía a cargo de Benjamín Echazarreta y una inquietante música original creada por la artista brasileña Mariá Portugal.

    Este martes se confirmó que el filme debutará en cines nacionales este 3 de septiembre. Ese mismo mes se exhibirá en el Festival de San Sebastián, como parte de la sección Horizontes Latinos.

    Además, ayer se hizo oficial que es una de las películas que participarán en la votación para representar a Chile en los Oscar y en los Goya. Una decisión que recaerá en los miembros de la Academia de Cine de Chile.

    Revisa su trailer y afiche a continuación:

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