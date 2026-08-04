El dólar vuelve a caer con fuerza y registra su menor valor en más de un mes

El valor del dólar en Chile el 4 de agosto del 2026

El dólar vuelve a caer esta semana en una jornada marcada por el optimismo del mercado ante la posibilidad de un nuevo acuerdo de tregua entre Estados Unidos e Irán.

De cara a la última parte del día, el dólar bajaba $13,45 respecto al cierre del lunes pasado y llegaba a un valor de $911,80 la unidad, su menor valor desde el 22 de junio pasado ($906,75) y mayor caída diaria desde el 6 de mayo de este año (-$14,40).

De cerrar a la baja, el dólar anotaría dos jornadas consecutivas a la baja, donde resta casi $17.

Sin embargo, la divisa marcó un mínimo de $910,16 y luego moderó su caída.

El dólar en Chile caía en medio de una menor aversión al riesgo luego de las señales de Estados Unidos. El secretario del Tesoro de la superpotencia, Scott Bessent, dio señales de que se espera una pronta salida diplomática al conflicto con Irán y la normalización del comercio en el estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del petróleo en el mundo.

“Estamos en conversaciones con los iraníes”, dijo Bessent en declaraciones entregadas en una entrevista con el programa “Squawk Box” de CNBC.

Ante la noticia, los precios del crudo caían. En concreto, tras los dichos de Bessent, el barril Brent de referencia para Chile anota una fuerte caída de 2,22% en Londres hasta los US$ 81,93. Sin embargo, el barril tocó un mínimo intradía de US$ 80,54.

“Mientras las tensiones geopolíticas continúen disminuyendo y se mantenga un entorno internacional más estable, esperamos que el mercado cambiario presente movimientos más acotados y que el peso chileno se mantenga en torno a los $915 por dólar”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

Otro de los factores que ayudaba al peso chileno era el cobre, uno de sus principales soportes, que anotó un nuevo máximo histórico.

De acuerdo con datos de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), la libra de la materia prima en la Bolsa de Metales de Londres subió 1,79% frente al cierre de este lunes y hasta unos inéditos US$ 6,438. Se trata del cuarto aumento consecutivo.