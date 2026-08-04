El Cuarteto de Nos confirma su arrastre en Chile y anuncia show en el Movistar Arena

El próximo sábado 5 de diciembre el público chileno se reencontrará con el Cuarteto de Nos, aclamada agrupación uruguaya que volverá a presentarse sobre el escenario del Movistar Arena y que ha desarrollado un férreo lazo con su fanaticada local.

Este show será parte del denominado “tour cápsula” ASÍ SOY YO, el que los llevará solo por cinco capitales de Latinoamérica para repasar sus últimas dos décadas de carrera: desde Raro (2006), trabajo en el que pondrán foco especial al alcanzar veinte años de vida, hasta su más reciente publicación Puertas (2025).

Además, prometen que cada uno de los shows -Montevideo, Buenos Aires, Santiago, Bogotá y Ciudad de México- contará con sorpresas y canciones únicas que no se volverán a repetir durante esta serie de espectáculos, todo junto a una narrativa y escenografía creada especialmente para estas presentaciones.

Raro, lanzado en mayo del 2006, se convirtió en uno de los discos más disruptivos del rock en español de aquella década y posicionó al Cuarteto de Nos dentro de las bandas de rock más importantes en nuestro idioma. Canciones como “Yendo a la casa de Damián”, “Invierno del 92” o “Pobre papá” hicieron que alcanzaran nuevos públicos en Latinoamérica y Europa. Todas aquellas composiciones ya suman casi 400 millones de reproducciones en las plataformas digitales.

El álbum también representó una evolución en la escritura de Roberto Musso, quien comenzó a profundizar en relatos cargados de ironía, crítica social y dilemas personales, una fórmula que con los años se convertiría en una de las principales marcas registradas del Cuarteto de Nos. Esta mezcla lo posicionó rápidamente como uno de los favoritos de sus seguidores, tanto antiguos como los que han ido llegando.

Dos décadas después, fue con la presentación del último de sus lanzamientos -Puertas- que debutaron en el recinto del Parque O’Higgins. “Y fue una primera vez inolvidable, contando con un sold-out total que se tradujo en más de 13.000 fanáticos de todas las edades. Esta fue la confirmación del estrecho vínculo que han generado con el público nacional”, dice un comunicado de sus organizadores.

Este show no será solo la celebración de dos décadas de historia desde la publicación del icónico Raro, sino la demostración en vivo de un fenómeno que no para de crecer.

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