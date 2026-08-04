Gremio de la construcción celebra aumento de subsidio hipotecario y llama al Congreso a aprobarlo con rapidez.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) celebró la decisión del gobierno de presentar un proyecto de ley para extender el subsidio a las tasas hipotecarias y llamó a los parlamentarios a aprobar con rapidez la iniciativa.

“En un momento en que el país necesita medidas concretas para reactivar la inversión, recuperar el empleo e impulsar el crecimiento, el anuncio del gobierno de presentar un proyecto de ley para extender el subsidio a la tasa hipotecaria constituye una muy buena noticia. Se trata de una iniciativa largamente esperada por nuestro sector, que contribuirá a reducir el déficit habitacional y a fortalecer la actividad económica”, dijo el gremio en una declaración.

Asimismo, indicó que el aumento del valor máximo de las viviendas beneficiadas, desde 4.000 a 6.000 UF, amplía las posibilidades de acceso a un mayor número de proyectos disponibles en el mercado, facilitando la venta de viviendas terminadas y permitiendo dar inicio a nuevos proyectos, con el consiguiente impacto positivo en la generación de empleo.

Solicitudes elegibles

“La construcción es uno de los sectores con mayor capacidad para movilizar la economía. Cuando la actividad del sector se recupera, sus efectos se extienden a una amplia cadena de proveedores, servicios y actividades productivas, generando oportunidades de trabajo y crecimiento para el país”, afirmó.

En este sentido señaló que la experiencia del último año demuestra que esta política pública ha sido efectiva. Al respecto sostuvo que las más de 95 mil solicitudes elegibles registradas para un universo de 50 mil cupos reflejan el alto interés de las familias y la necesidad de dar continuidad a un instrumento que ha demostrado su capacidad para facilitar el acceso a la vivienda.

Por ello dijo que “esperamos que esta iniciativa avance con celeridad en el Congreso, para que las familias cuenten cuanto antes con las certezas necesarias para poder adquirir una vivienda”.

Además señaló que consideran que al igual que el subsidio actual es deseable que esto sea para toda venta de vivienda nueva.