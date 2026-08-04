Gobierno busca extender el subsidio a la tasa de interés del crédito hipotecario para viviendas de hasta 6.000 UF

El gobierno del Presidente José Antonio Kast informó que buscará extender el subsidio a la tasa hipotecaria para la vivienda nueva de hasta 6.000 unidades de fomento (UF) de valor. Antes, el valor de la vivienda no podía superar las 4.000 UF.

Los ministros de Hacienda, Jorge Quiroz, y de Vivienda, Iván Poduje, anunciaron el ingreso de un proyecto de ley para la ampliación del Fondo de Garantía Estatal (Fogaes) para el crédito hipotecario.

“El gobierno está ingresando un proyecto para extender la ley que ya existe de subsidio a la tasa de interés para la adquisición de viviendas y también una ampliación de la garantía que se otorga para ello (Fogaes)”, dijo el ministro Quiroz en un punto de prensa.

En detalle, el proyecto propone aumentar los subsidios de 50.000 a 80.000, ampliar el valor máximo de las viviendas elegibles desde 4.000 a 6.000 UF y extender la vigencia del programa por doce meses.

De no modificarse la ley, el programa se agotará durante septiembre de 2026, alertaron desde Hacienda. A la fecha, se registran más de 40 mil solicitudes y 31.640 créditos formalizados, según datos de la cartera.

El secretario de Estado destacó que a la medida, que nace durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, se suma el beneficio de la megarreforma en el área de la vivienda, donde se exime del pago del IVA a las ventas de viviendas por un espacio de doce meses.

“Va a llegar a un grupo social bastante amplio, incluyendo las clases medias, y estas dos políticas se potencian para generar una reactivación y una venta de viviendas muy acelerada”, dijo.

A modo de ejemplo, el ministro Quiroz planteó que a una pareja que quería adquirir una vivienda de 4.000 UF ya no se le requerirá un ingreso en conjunto del orden de los $4.000.000 y bajaría a los $3.000.000.

Por su parte, el ministro Poduje resaltó que durante el segundo semestre “se va a generar un combo entre este Fogaes y el subsidio del DS1 tramo 4.000, que es el nuevo tramo que va a permitir que las familias accedan a viviendas hasta 4000 UF con un subsidio del Estado”.

“Con esto, nuestra estimación es que la velocidad de venta va a aumentar un 25%, y eso va a permitir reducir el stock que hoy día alcanza las 100.000 unidades, y con eso reactivar la construcción de viviendas y con ello reactivar el empleo”, dijo el ministro Poduje.

De acuerdo con datos del Informe Nacional Inmobiliario de la Cámara Chilena de la Construcción al primer trimestre de 2026, la oferta disponible asciende a 104.047 unidades, de las cuales 19.022 corresponden al tramo de 4.000 a 6.000 UF.

“La ampliación del tope alcanzaría una cobertura de 88,1% de la oferta de viviendas disponible”, resaltaron desde Hacienda.

Según se informó con el lanzamiento de esta política, la Ley de Subsidio al Dividendo crea un nuevo Programa de Garantías Fogaes, que consiste en una garantía estatal con cobertura de hasta el 60% del valor de la vivienda.

Además, la Ley de Subsidio al Dividendo establece un subsidio de 60 puntos base a la tasa de interés para créditos hipotecarios, lo que permite que el costo del crédito baje frente al promedio del mercado.