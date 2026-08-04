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    Política

    Salida de subsecretario Rodríguez instala nueva tensión en el oficialismo y provoca disputa entre Squella y Alvarado

    Ayer, según trascendidos de prensa, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, envió un mensaje en un chat en el que emplazó al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a ofrecer disculpas a Juan Pablo Rodríguez. Sus dichos provocaron la respuesta del ministro del Interior y vocero de Gobierno, Claudio Alvarado.

    Por 
    Helen Mora

    La salida del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, tras dar positivo en un test de drogas, instaló un nuevo foco de tensión en el gobierno.

    Y es que ayer, según trascendidos de prensa, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, envió un mensaje en un chat en el que emplazaba al subsecretario del Interior, Máximo Pavez, a ofrecer disculpas a Rodríguez, esto luego de que la exautoridad se hiciera un nuevo test que resultó negativo.

    Ante esto, el ministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, zanjó: “Yo siento que en situaciones complejas, la solidaridad humana, por compromisos, por conocimiento, amistad, siempre va a estar presente, pero uno en la vida tiene que aprender a separar los sentimientos de las decisiones que tiene que tomar. O sea, separar los afectos de las decisiones, porque cuando uno empieza a confundir los afectos con las decisiones políticas, los errores pueden ser manifiéstense”.

    A eso agregó que “yo lo entiendo del punto de vista humano, pero acá el señor secretario Pavez lo que ha hecho es tomar como referencia un marco que está en una ley, tomar los instructivos de la Contraloría, sobre eso y avalado el organismo de Senda, se establecen los términos de referencia y se hace una licitación”.

    “Por lo tanto, no se puede terminar castigando o no se puede terminar exigiéndole al subsecretario disculpas cuando él está cumpliendo con un procedimiento que la ley estableció de acuerdo a todos los protocolos y lo sigue rigurosamente. Otra cosa es que exista una discrepancia o una desconfianza respecto a un resultado por el laboratorio, que es otro tema”, cerró el jefe de gabinete en diálogo con radio ADN.

    Sus palabras fueron contestadas horas después por el timonel republicano a través de X. “Ministro, con todo el cariño, amistad y respeto, desde el momento que alguien actúa en política tomando decisiones al margen de lo que cree correcto, es mejor que se busque otra actividad”, escribió Squella.

    “En mi caso defiendo una manera de hacer las cosas que en este caso afectan al exsubsecretario, y de la misma manera lo haría si el afectado fuera el subsecretario del Interior, de hecho con este último tengo una trayectoria común muy por sobre respecto del primero”, agregó.

    En esa línea, explicó: “Mi comentario en un chat entre amigos donde le pido a Max Pavez que se pronuncie, fue en su calidad de responsable formal del proceso que ha significado una estigmatización brutal a una persona”.

    “Considerando que todos, incluido él, le creen a Juan Pablo, se habría esperado que al menos reconociera que el protocolo hay que mejorarlo hacia futuro y todavía está a tiempo de hacerlo”, finalizó.

    Más sobre:Arturo SquellaJuan Pablo RodríguezDrogas

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