Senador Sanhueza confirma apoyo a compensación municipal tras cita con Kast: “Desde la UDI comprometemos los cinco votos”

En entrevista con el programa Desde La Redacción de La Tercera, el senador y jefe de la bancada UDI, Gustavo Sanhueza, confirmó el respaldo gremialista al informe de la comisión mixta por el artículo sobre compensación municipal, que se vota la tarde de este mártes en la Sala de la Cámara Alta.

El legislador planteó que el apoyo se selló en la cita que con sus pares sostuvieron la noche de este lunes con el Presidente José Antonio Kast.

El parlamentario, uno de los votos oficialistas que estaban en duda en aprobar la indicación pendiente del proyecto clave del Ejecutivo, planteó que: “Fuimos escuchados absolutamente por parte del gobierno”.

La moción fue impulsada por La Moneda para resarcir a los municipios por la exención del pago de contribuciones para adultos mayores de 65 años, que fue aprobado en la megarreforma.

“Aprovecho de anunciar oficialmente que la bancada de la UDI, yo como jefe de bancada, está coordinado que los cinco votos van a aprobar esta última indicación de un proyecto tan importante para Chile, como es el de reconstrucción y reactivación económica”, recalcó el senador.

Sanhueza destacó que previo a la reunión con el Mandatario también tuvo un encuentro con el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, lo que fue allanando el camino para asegurar los votos de la UDI.

A eso -dijo- se sumaron citas con el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri (UDI), y con el comité de concejales de la organización.

“Fuimos viendo diferentes puntos que tienen que concretarse en el futuro para mejorar nuestro sistema de financiamiento de los municipios. Y bueno, en la reunión el Presidente (Kast) acogió lo que planteábamos”, recalcó.

Y agregó: “Lo que se vota hoy día es solamente la compensación. Es dejar a los municipios con los mismos recursos que tenían antes”.

El congresista cuestionó que durante la tramitación del artículo “a habido un discurso mucho de lucha de clases, de que los ricos, los pobres. Lo único que hace esta indicación es dejar a los municipios con la misma plata que tenían antes de ingresar este proyecto de ley”.

En ese sentido, planteó que una discusión posterior se debe centrar en una reestructuración del Fondo Común Municipal para mejorar el financiamiento de los gobiernos locales.

“La última gran reforma al financiamiento de los municipios viene del gobierno del presidente Lagos con la ley de rentabilidad. Y obviamente, hoy día, en el año 2026, tenemos que buscar una nueva forma de poder financiar adecuadamente a los municipios”, apuntó.

Revisa la entrevista completa acá: