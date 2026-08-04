Mauricio Redolés anuncia masiva celebración de los 30 años del clásico ¿Quién Mató a Gaete?

El reconocido músico y poeta chileno Mauricio Redolés se alista para una masiva celebración en el teatro CEINA, el próximo 27 de noviembre.

¿El motivo? El aniversario número 30 de su exitoso disco ¿Quién mató a Gaete?, una producción musical que catapultó la carrera del cantautor que este 2026 festeja 50 años de trayectoria artística.

El concierto, cuyas entradas ya se encuentran a la venta a través del sistema Passline, reunirá a Redolés con diversos músicos y actrices que participaron en el reconocido álbum que a mediados de los 90 fue co-producido por el líder de Los Tres, Álvaro Henríquez, y Hernán Rojas, y vio la luz bajo el alero de Sony Music.

¿Quién mató a Gaete? tuvo un sencillo promocional homónimo que conquistó al público local por su sonido y versos que reflejaban las contradicciones y falencias de esos años de plena transición a la democracia, convirtiéndose así en un himno del Chile de los 90.

Tras el lanzamiento de dicha producción musical, la cuarta en la carrera de Mauricio Redolés, el cantautor se posicionó cómo una voz artística referencial de esa época, que trasciende hasta la actualidad. Tanto, que en el año 2022 obtuvo el Premio a la Música Nacional Presidente de la República en reconocimiento a su trayectoria.

Las entradas para celebrar junto a Redolés los 30 años de ¿Quién mató a Gaete? en el teatro CEINA están a la venta a través del sistema Passline con valores que van desde los $23.200 hasta los $47.600. La cita es el 27 de noviembre, a las 19.00 horas, en el recinto de calle Arturo Prat 33.