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    Fin del conflicto: RazasPet cambia los colores de sus tiendas y SuperZoo retira demanda por competencia desleal

    SuperZoo retiró la demanda por competencia desleal contra RazasPet tras alcanzar un acuerdo extrajudicial. A cambio, RazasPet se comprometió a cambiar por completo su imagen corporativa y abandonar el color rojo para evitar similitudes.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    MARIO TELLEZ

    Dos grandes del retail de mascotas pusieron punto final a una mediática batalla. El pasado viernes 24 de julio, el juez Marcelo Rojas Sepúlveda, del 21º Juzgado Civil de Santiago, resolvió archivar definitivamente la demanda por competencia desleal que SuperZoo había presentado en contra de su competidor, RazasPet.

    SuperZoo de la familia peruana Mulder es el principal actor en el mercado de tiendas de para animales. Su origen se remonta al mercado peruano, donde se consolidó bajo la marca SuperPet. En 2019, dio un salto regional al adquirir el sitio web Tiendapet.cl, marcando así su ingreso al mercado chileno bajo el nombre SuperZoo.

    Actualmente, cuenta con una red de 65 tiendas en distintas zonas del país (con especial presencia en la Región Metropolitana), una plataforma de e-commerce, y un equipo de más de 600 trabajadores. Vende más de 5.000 productos para animales, incluyendo alimentos, accesorios, medicamentos y otros artículos enfocados principalmente en perros y gatos.

    SuperZoo acusó a RazasPet de incurrir en “una estrategia deliberada y sistemática destinada a confundir al público consumidor y apropiarse de la reputación y posicionamiento comercial” desde su llegada a Chile en 2019.

    El cierre de este caso comenzó a gestarse a fines del año pasado. El 29 de diciembre de 2025, los abogados de ambas empresas, Antonio Rubilar en representación de Comercializadora RYA S.A. (matriz de SuperZoo) y Andrés Grunewaldt por parte de Razas Pet Shop SpA, presentaron un escrito conjunto ante el tribunal. En el documento informaron que habían alcanzado un acuerdo para terminar el juicio, lo que trajo consigo el evidente cambio de imagen que hoy muestran las sucursales de RazasPet.

    Como parte del trato que cerró el litigio, SuperZoo se desistió oficialmente de la demanda y renunció a perseguir cualquier tipo de acción legal futura en contra de su rival por este conflicto. De la misma manera, RazasPet se comprometió a no ejercer ninguna contrademanda por los hechos que originaron la causa. Con esto, ambas compañías dieron por cerrado el enfrentamiento en tribunales.

    Conocedores del proceso señalaron que el acuerdo consiste fundamentalmente en que SuperZoo bajaba la demanda a cambio de que RazasPet modificara por completo su imagen corporativa. Las mismas fuentes señalaron que el revuelo generado en redes sociales tras hacerse público el conflicto fue el gran catalizador del pacto. Al parecer, los comentarios de los usuarios, quienes notaron rápidamente las similitudes estéticas entre ambas marcas, generaron preocupación en la plana ejecutiva de RazasPet, motivándolos a buscar una salida expedita para frenar el descrédito.

    Razas Pet Shop SpA fue fundada por José Arévalo y Sabrina Tovar. Ambos comenzaron en 1998 en Venezuela con la apertura de una tienda de artículos para mascotas y, tras operar siete locales durante veinte años, se trasladaron a Chile hace ocho años, donde iniciaron actividades con un local de 150 metros cuadrados.

    En su contestación sostuvo que no existe una apropiación o imitación de la imagen comercial de SuperZoo, siendo común en el mercado de los artículos de mascotas el uso del color rojo en tiendas.

    Acuerdo confidencial

    Aunque el documento firmado contiene una estricta cláusula de confidencialidad, en la práctica el resultado quedó a la vista de los consumidores. RazasPet aceptó gran parte de las exigencias de SuperZoo, dejando atrás el característico color rojo que motivó la demanda por supuesta imitación. Hoy, tanto sus sucursales físicas como su página web y sus perfiles en aplicaciones de delivery lucen una identidad completamente renovada, basada en tonos amarillos y azules, además de un cambio en el diseño de su mascota corporativa.

    Quienes están al tanto de las negociaciones aseguran que no hubo ninguna compensación económica de por medio. Para la matriz de SuperZoo, el mayor competidor de este segmento, el objetivo de la demanda nunca fue el dinero, sino proteger su marca por una cuestión de principios. El solo hecho de que RazasPet estuviera dispuesta a asumir el enorme costo de rediseñar toda su imagen corporativa fue considerado como una señal suficiente para dar vuelta la página.

    El proceso de transición visual, sin embargo, no ha estado exento de desafíos logísticos. El acuerdo establecía un cronograma detallado de los locales que debían cambiar de color, con una fecha límite fijada para el primer semestre de este año. Si bien las fachadas externas ya lucen la nueva estética, algunas remodelaciones al interior de las tiendas han experimentado retrasos, lo que en el entorno legal definen como un “cumplimiento imperfecto”. Cercanos a la operación explican que esta demora responde puramente a los altos costos y tiempos de refacción, descartando que exista una mala intención por parte de la empresa.

    La transacción extrajudicial estableció que cada firma asumiera el pago de las costas de sus respectivos abogados. Las mismas fuentes consultadas señalaron que aunque el juicio civil ya es historia, el contrato firmado actúa como un seguro para ambas partes: si se llegaran a incumplir los plazos o condiciones definitivas del cambio de imagen, el conflicto podría reactivarse.

    Más sobre:NegociosEmpresasConflictoCompetenciaRetail

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