SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Video: revisa el primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo

    El portero ya trabaja junto al Cacique en la previa de la que será su gran presentación con los hinchas.

     
    Foto: @colocolooficial / Instagram.

    Vozinha ya trabaja en Colo Colo. Este martes el portero caboverdiano tuvo su primera práctica con el plantel del Cacique tras firmar un vínculo que lo une con los albos por seis meses, con la opción de extenderlo por un año más.

    En esta misma jornada será presentado oficialmente como nuevo refuerzo, mientras que para este miércoles se espera que tenga un nuevo encuentro con los hinchas en el Estadio Monumental.

    El caboverdiano comenzó la actividad a partir de las 10.25 horas y se extendió por una hora y cinco minutos. En ese tiempo aprovechó de hacer ejercicios con balón junto a Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, sus principales rivales en la lucha por la titularidad.

    Cabe recordar que el guardameta llegó la noche de este domingo a Chile y el lunes se sometió a los exámenes físicos de rigor que pasó sin inconvenientes, lo que le permitió concretar el vínculo con los de Macul.

    El portero de 40 años llega al Cacique después de un gran Mundial, donde fue la figura de Cabo Verde y fue elegido en el Once Ideal de la FIFA gracias a sus notables actuaciones.

    El meta había quedado sin club después de su paso por el Chaves de la segunda división portuguesa, por lo que se encontraba como jugador libre. El histórico desempeño de su selección, que llegó a dieciseisavos de final en su estreno en el certamen, elevó sus bonos dentro y fuera de la cancha.

    El futbolista africano pasó de tener 60 mil seguidores en sus redes sociales a bordear los 30 millones, luego de que se conociera su historia tras ser la figura en el debut ante España (0-0), lo que llamó la atención de todo el mundo.

    Su siguiente paso será la presentación oficial ante los medios, instancia que está programada para las 12.30 horas.

    Y este miércoles será el momento en el que se reencuentre con los fanáticos albos en el estadio Monumental a partir de las 19.30 horas. Para ello, Blanco y Negro inició los trámites ante la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana con el fin de autorizar el evento.

    El club entregó una propuesta a la entidad encabezada por Germán Codina, donde se solicita un aforo de 42 mil espectadores, el máximo permitido para el recinto de Macul.

    La idea es que el acto sea catalogado como si fuese un partido Clase B, aunque, claro, esta vez no hay un rival al frente ni mucho menos hinchada visitante. ¿Qué significa esta calificación? Que no estar permitidos los fuegos artificiales y debe realizar una revisión de los elementos de animación para dicha cita.

    En este contexto, la principal novedad es que no será un acto gratuito, como han sido otras presentaciones masivas de este tipo, sino que la propuesta incluye venta de entradas, con precios que oscilan entre los 3.500 y 7.000 pesos.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoVozinha

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras ofensiva UDI: INDH defiende contrato por $250 millones con productora y asegura que fue adjudicado mediante licitación pública

    Rusia lanza más de 30 misiles balísticos contra Kiev en un nuevo ataque a gran escala sobre la capital ucraniana

    Garmin: entrena con la tecnología que te ayuda a ir más lejos

    Venta de vehículos nuevos cae en julio y ANAC lo explica por las lluvias

    Gobierno de Trump cancela la visa de la embajadora de Brasil en medio de una disputa diplomática

    Contraloría detecta irregularidades en el Servicio de Salud Antofagasta: contrataciones sin respaldo y falencias en seguridad

    Lo más leído

    1.
    “Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande”: las reflexiones Vozinha en su presentación como refuerzo de Colo Colo

    “Me llegaron muchas propuestas, pero nunca dudé en ir a un equipo grande”: las reflexiones Vozinha en su presentación como refuerzo de Colo Colo

    2.
    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    Ya negocia para ser embajador de una marca: cómo Colo Colo y Vozinha trabajan para comercializar el fenómeno de su llegada

    3.
    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    La pesadilla que vive Santiago Mele en Argentina, el arquero que rechazó a Colo Colo para fichar en Independiente

    4.
    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    En España dan cuenta de las maniobras de Marruecos para quedarse con la final del Mundial de 2030

    5.
    Alejandro Tabilo enfrentará a expupilo de Nicolás Massú en su estreno en el Masters 1000 de Montreal

    Alejandro Tabilo enfrentará a expupilo de Nicolás Massú en su estreno en el Masters 1000 de Montreal

    6.
    “Colección con exceso de aura”: Colo Colo sorprende y lanza línea de camisetas con la imagen de Vozinha

    “Colección con exceso de aura”: Colo Colo sorprende y lanza línea de camisetas con la imagen de Vozinha

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Servicios

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Comienza el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Comienza el plazo para pagar la segunda cuota del Permiso de circulación: ¿Cómo hacer el trámite?

    Tras ofensiva UDI: INDH defiende contrato por $250 millones con productora y asegura que fue adjudicado mediante licitación pública
    Chile

    Tras ofensiva UDI: INDH defiende contrato por $250 millones con productora y asegura que fue adjudicado mediante licitación pública

    ¿Cuándo juega La Roja? Estos son los próximos partidos confirmados de la Selección Chilena

    Contraloría detecta irregularidades en el Servicio de Salud Antofagasta: contrataciones sin respaldo y falencias en seguridad

    Venta de vehículos nuevos cae en julio y ANAC lo explica por las lluvias
    Negocios

    Venta de vehículos nuevos cae en julio y ANAC lo explica por las lluvias

    Latam Airlines reporta caída en sus ganancias trimestrales ante fuerte alza en costos de combustibles

    Ganancias de Mallplaza sufren caída de casi 45% en el segundo trimestre, pero mejoran sus ingresos

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile
    Tendencias

    Lluvia, heladas y mucho frío: el pronóstico en Chile para los próximos días, según Meteochile

    Cómo será el vuelo más largo del mundo (sin escalas) que durará 22 horas

    Las regiones que tendrán lluvia “sobre lo normal” durante agosto, según Meteochile

    Alejandro Tabilo enfrentará a expupilo de Nicolás Massú en su estreno en el Masters 1000 de Montreal
    El Deportivo

    Alejandro Tabilo enfrentará a expupilo de Nicolás Massú en su estreno en el Masters 1000 de Montreal

    “Colección con exceso de aura”: Colo Colo sorprende y lanza línea de camisetas con la imagen de Vozinha

    Las Diablas se ilusionan de cara a su segundo Mundial: “El grupo está abierto para pasar a un Top 8″

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27
    Tecnología

    Así es The Grounds, el nuevo mundo abierto de EA Sports FC 27

    Primer vistazo a EA Sports FC 27: menos menús y más horas en cancha (o las novedades que trae FUT)

    Así funcionan los lentes inteligentes de Vozinha

    Maggie O’Farrell tras Hamnet: luces y sombras de Tierra, su nueva novela que ya prepara su salto al cine
    Cultura y entretención

    Maggie O’Farrell tras Hamnet: luces y sombras de Tierra, su nueva novela que ya prepara su salto al cine

    La Oreja de Van Gogh agota entradas de su primera fecha y suma segundo show en el Movistar Arena

    James Norton, el villano de House of the Dragon: “Él se percibe a sí mismo como el héroe”

    Rusia lanza más de 30 misiles balísticos contra Kiev en un nuevo ataque a gran escala sobre la capital ucraniana
    Mundo

    Rusia lanza más de 30 misiles balísticos contra Kiev en un nuevo ataque a gran escala sobre la capital ucraniana

    Gobierno de Trump cancela la visa de la embajadora de Brasil en medio de una disputa diplomática

    Eduardo Hodge, historiador: “Ese gran éxito de la modernidad, llamado Estado-nación hoy está en crisis”

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”
    Paula

    Catalina Gracia Hinke: “La conversación sobre pantallas no puede seguir siendo sólo sobre prohibir”

    Prenderse fuego: el podcast que recupera la voz de Pedro Lemebel

    ONG Amaranta frente al avance de los discursos regresivos: “Es importante la disputa del espacio digital”