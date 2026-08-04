Video: revisa el primer entrenamiento de Vozinha en Colo Colo

Vozinha ya trabaja en Colo Colo. Este martes el portero caboverdiano tuvo su primera práctica con el plantel del Cacique tras firmar un vínculo que lo une con los albos por seis meses, con la opción de extenderlo por un año más.

En esta misma jornada será presentado oficialmente como nuevo refuerzo, mientras que para este miércoles se espera que tenga un nuevo encuentro con los hinchas en el Estadio Monumental.

El caboverdiano comenzó la actividad a partir de las 10.25 horas y se extendió por una hora y cinco minutos. En ese tiempo aprovechó de hacer ejercicios con balón junto a Gabriel Maureira y Eduardo Villanueva, sus principales rivales en la lucha por la titularidad.

Cabe recordar que el guardameta llegó la noche de este domingo a Chile y el lunes se sometió a los exámenes físicos de rigor que pasó sin inconvenientes, lo que le permitió concretar el vínculo con los de Macul.

El portero de 40 años llega al Cacique después de un gran Mundial, donde fue la figura de Cabo Verde y fue elegido en el Once Ideal de la FIFA gracias a sus notables actuaciones.

El meta había quedado sin club después de su paso por el Chaves de la segunda división portuguesa, por lo que se encontraba como jugador libre. El histórico desempeño de su selección, que llegó a dieciseisavos de final en su estreno en el certamen, elevó sus bonos dentro y fuera de la cancha.

El futbolista africano pasó de tener 60 mil seguidores en sus redes sociales a bordear los 30 millones, luego de que se conociera su historia tras ser la figura en el debut ante España (0-0), lo que llamó la atención de todo el mundo.

Su siguiente paso será la presentación oficial ante los medios, instancia que está programada para las 12.30 horas.

Y este miércoles será el momento en el que se reencuentre con los fanáticos albos en el estadio Monumental a partir de las 19.30 horas. Para ello, Blanco y Negro inició los trámites ante la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana con el fin de autorizar el evento.

El club entregó una propuesta a la entidad encabezada por Germán Codina, donde se solicita un aforo de 42 mil espectadores, el máximo permitido para el recinto de Macul.

La idea es que el acto sea catalogado como si fuese un partido Clase B, aunque, claro, esta vez no hay un rival al frente ni mucho menos hinchada visitante. ¿Qué significa esta calificación? Que no estar permitidos los fuegos artificiales y debe realizar una revisión de los elementos de animación para dicha cita.

En este contexto, la principal novedad es que no será un acto gratuito, como han sido otras presentaciones masivas de este tipo, sino que la propuesta incluye venta de entradas, con precios que oscilan entre los 3.500 y 7.000 pesos.