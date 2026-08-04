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    Culto

    Alex Anwandter agenda concierto en Teatro del Lago

    El artista se presentará el próximo 10 de octubre en Frutillar y las entradas ya están disponibles en el sistema Ticketplus.

    Por 
    Equipo de Culto

    Una de las principales figuras del pop latinoamericano, Alex Anwandter, llegará al Teatro del Lago de Frutillar, uno de los recintos culturales más importantes del país. El concierto se realizará el próximo 10 de octubre, ocasión en la que el artista se presentará junto a su banda en un esperado reencuentro con el público del sur de Chile.

    Compositor, músico, cantante y productor, además de ganador y nominado al Grammy Latino, repasará un set de canciones que reúne algunos de los momentos más destacados de su carrera. El espectáculo incluirá canciones de discos como Rebeldes, Amiga, Latinoamericana, El Diablo en el Cuerpo y Dime Precioso, trabajos que han sido ampliamente elogiados por la crítica nacional e internacional.

    Con una propuesta que combina pop, electrónica y música bailable con letras con contenido social y emocional, Alex Anwandter se ha convertido en un referente de la música latinoamericana contemporánea. Esta presentación en Frutillar marcará un nuevo hito en su trayectoria, llevando por primera vez su espectáculo al escenario del Teatro del Lago, en una noche que recorrerá distintas etapas de su carrera y reunirá tanto sus clásicos como algunas de sus composiciones más recientes.

    Las entradas ya están disponibles a través de Ticketplus.

    Más sobre:Alex AnwandterTeatro del LagoConciertosMúsicaMúsica Culto

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