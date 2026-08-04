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    El Deportivo

    Revive la presentación de Vozinha como el nuevo refuerzo de Colo Colo

    El portero de Cabo Verde atendió a los medios de prensa en el estadio Monumental. Repasa todos los detalles de su presentación en el siguiente relato virtual.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González

    Se acabó la espera. Este martes, en la sala de prensa del estadio Monumental, Vozinha es oficializado como refuerzo de Colo Colo. Sigue acá sus primeras declaraciones.

    Hasta la próxima

    Muchas gracias por su compañía. Les invitamos a seguir conectados a El Deportivo para conocer todas las noticias de Colo Colo y la Liga de Primera.

    Cómo cambió su vida

    “Pienso que ha cambiado mucho, porque la influencia de las redes sociales es muy grande. No lo esperaba. Pero las personas gozaron de cómo soy. Ahora no tengo privacidad, pero desde niño soñé con jugar un Mundial y estoy agradecido de las oportunidades que la vida me dio”.

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    Mundial

    “Fue la mejor experiencia de mi vida. Jugar contra los mejores del mundo fue muy difícil, pero queríamos competir y mostrarle al mundo que teníamos calidad y ahora todos conocen a Cabo Verde”.

    Selección Chilena

    “La selección de 1998 hizo un gran Mundial y allí conocí a Iván Zamorano y Marcelo Salas”.

    Capacidades

    “Todos las han visto en el Mundial. Y puedo decir que soy un portero muy calmado, juego bien con los pies y creo que con trabajo se puede lograr mejorar”.

    Su aporte

    “El mejor ejemplo que puedo dar es trabajar mucho en los entrenamientos. Nada en la vida es fácil, pero con trabajo se puede conseguir todo”.

    El Monumental

    “El estadio es muy lindo, con mucha historia y con una vista hermosa a la cordillera”.

    Campeón con Colo Colo

    “Colo Colo está en una posición buena, pero en el fútbol hay que trabajar todos los días y enfocarnos para que al final de temporada podamos festejar el título”.

    Sus abuelos

    “Mis abuelos fueron todo para mí. La forma que mostraron la vida fue todo y deben estar muy contentos donde estén”.

    Trabajo duro

    “Como jugador de Colo Colo debo mojar esta camiseta. Es el club más grande de Chile y el trabajo dignifica a las personas y yo lo haré al máximo todos los días”.

    Hablar en español

    “Intento hablar español para que todos entiendan y trataré de aprender más todos los días y de aquí a dos meses, espero estar hablando muy bien su lengua”.

    Cabo Verde

    “Somos un país muy pequeño, donde las oportunidades vson muy pocas y hoy represento al fútbol de Cabo Verde, el cual lucha y espera tener más oportunidades”.

    Su primer encuentro con el técnico

    “El entrenador me recibió muy bien. Fue una conversación tranquila, pero los otros porteros de Colo Colo tienen mucha calidad y debo trabajar para ganarme un puesto”.

    Su demora en llegar

    “Viajé de Cabo Verde para Lisboa a sacar la visa y tenía que finiquitar mis cosas personales, como la casa y el cuidado de mi perro, para poder viajar. Nunca dudé en venir, pese a las propuestas de muchos lados, porque siempre quise jugar en un equipo grande”.

    Los colegas

    “Todos mis compañeros me recibieron muy bien. Me sentí como en casa y espero demostrar que puedo trabajar en grupo”.

    Superclásico

    “Se que es un partido histórico y ahora debo trabajar para estar bien y será el entrenador el que decida quién juega”.

    Mensaje para niñas y niños

    “Ser respetuosos con sus padres y que sueñen en grande, porque en la vida todo es posible”.

    El uso de su apodo

    “Le agradezco a todos los presidentes de clubes que votaron para que yo pueda usar mi apodo en la camiseta”.

    Presentación masiva

    “Nunca imaginé esto. Pero estoy ansioso y espero que sea un gran día para el club y para sus hinchas”.

    Su estado físico

    “Estoy aquí para competir. La temporada fue muy larga y pronto estaré a punto y el entrenador decidirá cuando jugaré”.

    Lo que vivió en el aeropuerto

    “Esperaba algo grande, porque estamos hablando de Colo Colo. Pero no tanta gente y eso fue muy grato y sólo quiero agradecerle a todos”.

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    Cómo va a vivir en Chile

    “El Mundial cambió la vida de todo Cabo Verde. Pero debo continuar trabajando y siempre me adapté bien en todos los sitios que jugué y quiero traer a mi familia aquí para que conozca Chile”.

    El encuentro con Vidal

    “Vidal es un jugador de talla mundial y fue muy bien recibido por él y eso demuestra su grandeza como jugador y como ser humano”.

    El recibimiento

    “Estoy muy feliz por todo. No lo esperaba. Agradecer a los aficionados. El cariño para mi es todo y quiero -con trabajo- devolverle ese cariño”-

    Cómo manejará la presión

    “El fútbol no es presión. Presión es cuando alguien de tu familia está enfermo o no hay para comer. Los jugadores nos preparamos para jugar y pienso en trabajar y ayudar al club en sus objetivos”.

    Por qué vino a Colo Colo

    “La decisión fue muy clara. A pesar de jugar siempre en campeonatos pequeños, dentro de mí siempre sentí que era un jugador de equipo grande y cuando apareció Colo Colo, el más grande de Chile, no tuve dudas”.

    Sensaciones tras el Mundial

    “La Copa del Mundo es la mejor competición y para mí y para Cabo Verde fue algo muy grande... Fue algo que siempre soñé y sabía que el Mundial podía traer muchas cosas grandes para mí”.

    Vozinha

    “Para mí es un placer y un orgullo de estar acá y agradecer la oportunidad de jugar en un equipo tan grande”.

    Comienza

    “Estamos muy contentos de que Vozinha esté con nosotros y le damos la bienvenida”, dice el presidente de ByN, Aníbal Mosa.

    Expectación

    Embajador

    Vozinha ya negocia con una importante marca para ser su rostro. Pincha aquí para conocer los detalles.

    Queda poco

    La prensa fue autorizada para ingresar al Monumental. Se viene la presentación de Vozinha.

    ¿Cuánto dura el contrato de Vozinha?

    Para saber la extensión de su vínculo y cómo extenderlo, pincha aquí.

    Expectación

    Cómo será la bienvenida a Vozinha

    Con venta de entradas y un aforo de 42 mil hinchas. Todos los detalles: pincha aquí.

    Más imágenes del entrenamiento

    Informe en directo

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    Nuevo horario

    Pese a que la presentación estaba fijada para las 12:30 horas, se realizará a las 14 horas.

    El primer entrenamiento

    Más sobre:FútbolColo ColoVozinhaLiga de PrimeraChileCabo VerdeMundial 2026

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