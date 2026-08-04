Comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar la postulación? Foto referencial de archivo

Este martes 4 de agosto comenzó el periodo principal del Sistema de Admisión Escolar, gestión que permite solicitar cupos en los establecimientos educacionales para el año 2027.

Se trata de un trámite que debe ser realizado por parte del apoderado del menor, a través de una postulación en línea. Revisa a continuación los detalles.

Cómo postular a la Admisión Escolar 2027

El proceso de postulación a la Admisión Escolar se realiza mediante la plataforma oficial sistemadeadmisionescolar.cl.

Actualmente se mantiene habilitado el periodo principal para solicitar vacantes en los colegios, el que estará vigente hasta el jueves 27 de agosto a las 14.00 horas.

Dentro de la plataforma se aclara que la selección no considera el momento en que se envíe la solicitud, por lo que se invita a revisar la oferta de establecimientos con calma dentro del plazo indicado.

Además, se deben ordenar los colegios según preferencia antes de enviar la postulación, porque se considerará dicho listado según la cantidad de cupos disponibles.

También se llama a postular solo si se necesita, dado que si se asigna un nuevo lugar de estudios se perderá el cupo en el establecimiento actual.

A continuación el calendario de plazos para el proceso de Admisión Escolar 2027: