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    Comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar la postulación?

    El proceso se completa en línea y recibe solicitudes desde este 4 de agosto.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Comienza la Admisión Escolar 2027: ¿Cómo realizar la postulación? Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/ATON CHILE

    Este martes 4 de agosto comenzó el periodo principal del Sistema de Admisión Escolar, gestión que permite solicitar cupos en los establecimientos educacionales para el año 2027.

    Se trata de un trámite que debe ser realizado por parte del apoderado del menor, a través de una postulación en línea. Revisa a continuación los detalles.

    Cómo postular a la Admisión Escolar 2027

    El proceso de postulación a la Admisión Escolar se realiza mediante la plataforma oficial sistemadeadmisionescolar.cl.

    Actualmente se mantiene habilitado el periodo principal para solicitar vacantes en los colegios, el que estará vigente hasta el jueves 27 de agosto a las 14.00 horas.

    Dentro de la plataforma se aclara que la selección no considera el momento en que se envíe la solicitud, por lo que se invita a revisar la oferta de establecimientos con calma dentro del plazo indicado.

    Además, se deben ordenar los colegios según preferencia antes de enviar la postulación, porque se considerará dicho listado según la cantidad de cupos disponibles.

    También se llama a postular solo si se necesita, dado que si se asigna un nuevo lugar de estudios se perderá el cupo en el establecimiento actual.

    A continuación el calendario de plazos para el proceso de Admisión Escolar 2027:

    • Desde el 4 al 27 de agosto es el periodo principal de postulación.
    • Desde el 15 al 21 de octubre se publican los resultados del periodo principal.
    • Entre el 28 y 29 de octubre salen los resultados de las listas de espera.
    • Desde el 10 al 17 de noviembre se realiza el periodo complementario de postulación.
    • El 1 de diciembre salen los resultados del periodo complementario.
    • Entre el 9 y el 22 de diciembre se realizan las matrículas en los establecimientos.
    Más sobre:EducaciónSistema de Admisión EscolarAdmisión EscolarSistema de Admisión Escolar 2027Admisión Escolar 2027PostulaciónPostularSAESAE 2027ColegiosEstablecimientosCuposCómopostularMineduc

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